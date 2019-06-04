Строительство перинатального центра в Новосибирске возобновлено

Реконструкция областного перинатального центра должна быть завершена через два года — в 2021 году. Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание на строительной площадке объекта.

По информации пресс-службы правительства НСО, областной перинатальный центр вновь начали строить. Работы стартовали сегодня, 4 июня.

По словам губернатора Андрея Травникова, Новосибирская область — единственный регион с городом-миллионником, где нет областного перинатального центра. Отсутствие этого объекта серьезно усложняет работу областной клинической больнице, в частности, детским и акушерским отделениям. Новые площади и оборудование позволят «разгрузить» существующие отделения, работающие в стесненных условиях в течение последних пяти лет. Также появится возможность переформатировать работу всего больничного комплекса и сделать ее более эффективной. Работа по строительству центра находится у властей на особом контроле.

Как отметили министр здравоохранения Константин Хальзов и главный врач государственной новосибирской областной больницы Анатолий Юданов, мощность стационарного отделения нового перинатального центра составит 213 коек на четыре тысячи родов в год, для сравнения сейчас облбольница принимает только 2,5 тыс родов. Детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.

Напомним, с компанией «Бердский строительный трест» 28 мая 2019 года был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта на сумму 499 млн рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов.

Всего Новосибирская область получит более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В текущем году подрядчики планируют завершить работы по строительству кровли, подвести сети тепло- и электроснабжения, утеплить корпус и др. При хороших темпах, как рассказали строители, объект может быть сдан и раньше — уже к концу 2020 года. В 2021 останется провести пуско-наладочные работы и получить разрешительную документацию на оказание медицинской помощи.

Андрей Травников подчеркнул, что если есть возможность сдать долгожданный объект раньше запланированного срока, необходимо это сделать.

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