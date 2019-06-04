Экс-глава сибирского филиала госкомпании отделался условным сроком за мошенничество в особо крупном размере

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего руководителя Сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпании, занимающееся управлением недвижимостью) Евгения Богорада к 5,5 годам лишения свободы условно.

Как пишет «Интерфакс» с ссылкой на помощника прокурора Центрального района Новосибирска Ксению Короед, экс-руководитель сибирского филиала госкомпании Евгений Богорад признан виновным по одному эпизоду мошенничества в особо крупном размере и одному эпизоду покушения на мошенничество.

В итоге, суд вынес ему обвинительный приговор. Он получил 5,5 лет лишения свободы условно. Кроме того, Евгению Богораду назначен штраф в сумме 550 тыс рублей и испытательный срок 4,5 года.

Суд установил, что подсудимый использовал три способа хищения денег — путем заключения договоров о постановке на баланс предприятия объектов недвижимости; путем заключения фиктивных договоров об охране закрепленных за филиалом объектов недвижимости и путем заключения договоров на оказание филиалу юридических и других услуг.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что Евгений Богорад в 2006 году, являясь руководителем филиала, вместе с организованной преступной группой осуществлял хищение денежных средств путем заключения фиктивных договоров, по которым фирме предоставлялись услуги по охране объектов недвижимости, а также юридические и иные услуги. Ревизия, проведенная генеральной прокуратурой РФ, выявила многомиллионные хищения. Сумма финансовых махинаций с 2006 по 2009 годы составила порядка 230 млн рублей. Богорад сначала скрывался в США, проживая там с семьей в Майами, а в 2010 году он переехал в Израиль, в Тель-Авив. Там ему было предоставлено второе гражданство в марте 2014.

Около восьми лет бывший руководитель госкомпании находился в федеральном розыске, к которому подключился Интерпол. Его сообщников – сестру Ольгу Устинову и племянника Вячеслава Устинова – суд оправдал, так как не обнаружил признаков организации и участия в преступном сообществе.

Экс-руководителю филиала «ФТ-Центра» предъявили обвинение в хищении около 230 млн рублей бюджетных средств и попытке хищения почти 140 млн рублей.

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