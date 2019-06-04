Кемеровское реготделение партии «Единая Россия» стало Кузбасским

Ольга Щетинкина
 
Кемеровское реготделение партии «Единая Россия» стало Кузбасским
Секретарь Кузбасского реготделения партии "Единая Россия" Алексей Синицын. Фото: er.ru

Кемеровское региональное отделение политической партии «Единая Россия» сменило наименование. Теперь оно называется Кузбасским реготделением политической партии «Единая Россия».

По информации пресс-службы регионального отделения «Единой России», политическая организация стала первой партией региона, поменявшей наименование на Кузбасскую.

Как рассказал секретарь Кузбасского реготделения партии Алексей Синицын, с предложением об изменении наименования отделение обратилось в президиум генерального совета «Единой России» в конце апреля текущего года. В связи с указом Президента РФ Владимира Путина генсовета партии решил изменить наименование Кемеровского регионального отделения «Единой России» на «Кузбасское».

Как подчеркнул Алексей Синицын, инициатива возникла в связи с тем, что наименование «Кемеровская область» законодательно приравнено к наименованию «Кузбасс». Это отражено в официальных документах правительства РФ и региона.

3 октября 2018 года губернатор Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам с предложением сделать равнозначным  названия «Кемеровская область» и «Кузбасс».

Глава региона Сергей Цивилев подчеркнул, что слово «Кузбасс» характеризует именно экономику региона. Область была и есть в числе лидеров угольной отрасли и  металлургии России. Поэтому губернатор предложил сделать юридически равными оба названия и «Кемеровская область», и «Кузбасс».

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