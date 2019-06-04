Кадровые перестановки в клинике им. Мешалкина не повлияют на сроки исполнения проектов на базе медицинского центра, в частности центр протонной терапии будет выполнен вовремя. Об этом 4 июня на выездном совещании журналистам сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Нам придется дождаться нового руководителя (клиники Мешалкина), который перехватит эти проекты. Тем не менее, мы не допускаем задержек при реализации планов, — заявил Андрей Травников. — На прошлой неделе мы с представителями Ростеха еще раз подтвердили, что этот инвестиционный проект (центр протонной терапии) в Новосибирске будет реализован. Надеюсь, что ситуация с бывшим руководителем клиники Мешалкина никак не отразится на сроках исполнения проектов».

Напомним, что 3 июня «Континент Сибирь» сообщил: в отношении экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова возбуждено уголовное дело.

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