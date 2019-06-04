Группа Госсовета РФ по направлению «Образование и наука» подвела первые итоги работы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в первом заседании коллегии министерства просвещения РФ. Участники совещания обсудили итоги работы ведомства и задачи на 2019 год.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, в центре внимания участников заседания группы Госсовета — ход реализации нацпроекта «Образование».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил большой положительный резонанс в регионах в связи с реализацией этого нацпроекта. Еще на стадии разработки его мероприятий у членов рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука» сложилось конструктивное взаимодействие с министерством просвещения РФ. На сегодняшний день прошли три заседания рабочей группы Госсовета и три заседания подгруппы «Образование». Они были посвящены состоянию инфраструктуры и доступности общего и дополнительного образования, вопросам подготовки и профессионального развития педагогов.

Все предложения регионов по каждому обсуждаемому вопросу были детально проработаны министерством просвещения РФ, подчеркнул Андрей Травников.

Так, рабочая группа обсудила проблемы сохранения сети специализированных учебно-научных центров (СУНЦ). Сегодня решение по их поддержке принято. Только в 2019 году будет выделено 700 млн рублей для предоставления грантов четырем специализированным учебно‑научным центрам, созданным при федеральных университетах для обучения одаренных школьников с проживанием в интернатах. Средства грантов будут направляться на реализацию программ развития этих СУНЦев, в том числе и на оплату проживания и питания детей. Важным условием будет отсутствие родительской платы, что позволит обучаться одаренным детям независимо от материального положения семьи.

Были учтены и предложения, высказанные в ходе обсуждения проекта «опорных» школ РАН. Сегодня субъектам федерации предоставлено право самостоятельно определять уровень учредительства этих школ — региональный или муниципальный. Решено отказаться от ранней профилизации и начинать формирование профильных классов на уровне основной школы. Также было поддержано предложение по использованию специализированных учебно-научных центров в качестве инфраструктурных площадок по сопровождению проекта.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что губернатор Новосибирской области принял участие в итоговом заседании коллегии министерства культуры РФ в Москве. Андрей Травников предложил укрепить материально-техническую базу детских школ искусств.

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