Олег Хорохордин принял решение участвовать в выборах главы республики Алтай

Олег Хорохордин решил принять участие в выборах главы республики Алтай. О своем намерении врио руководителя региона сообщил на официальной страничке в соцсетях.

Олег Хорохордин заявил на своей страничке в «ВКонтанкте» о решении пойти на выборы главы республики Алтай в сентябре 2019 года. Кроме этого, он попросил всех жителей региона оказать ему максимальную поддержку.

Как пишет врио главы республики, он приступил к работе в Горном Алтае 20 марта 2019 года по указу президента. Владимир Путин поставил задачу разобраться с непростой ситуацией в регионе.

«Я считаю, и уверен, что вы со мной солидарны, что место по уровню жизни, которое мы занимаем сегодня, не соответствует ожиданиям, нашему потенциалу. Помимо проблем, которые всем хорошо известны, есть точки роста, есть возможности существенно улучшить социально-экономические показатели, добиться роста по всем направлениям, сделать жизнь намного комфортнее. За два месяца я посетил почти все районы Горного Алтая и хорошо знаю, о чем говорю», — прокомментировал сове решение чиновник.

Также, Олег Хорохордин отметил, что будет непросто, предстоит много работы. Официально врио главы республики Алтай объявит о своем решении 4 июня, на сессии Государственного собрания региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что врио главы республики Алтай Олег Хорохордин провел расширенное совещание с руководителями субъектов туристcкой индустрии, где стороны обсудили готовность к туристическому сезону в регионе. Один из вопросов касался пятилетней стратегии развития туризма в регионе. Работа над ней уже началась.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.