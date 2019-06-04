37 социальных проектов Иркутской области получат президентские гранты

Определены победители первого конкурса 2019 года президентских грантов. От Иркутской области победителями стали 37 проектов. На их реализацию представители региона получат более 43 млн рублей.

Как сообщила начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, Иркутская область второй год подряд становится лидером в Сибирском федеральном округе по количеству поданных заявок, их оказалось 158. В результате на реализацию 37 победивших проектов представители региона получат 43,4 млн рублей. Общая сумма на реализацию проектов, включая привлеченные средства, составляет свыше 67 млн рублей.

Так, как пишет пресс-служба правительства Иркутской области, самые крупные гранты, почти по 3 млн рублей, предоставят клубу «Байкал» на реализацию проекта «Мосты дружбы. Укрепление дружбы между детьми разных национальностей» и общественной организации инвалидов детства «Надежда» на проект «Учимся жить и работать самостоятельно». Также, порядка 2,9 млн рублей, получит фонд развития социальной сферы «Содействие» на проект «Мой первый дом. Старт в будущее». А самый маленький грант одобрен ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» – 146 тыс рублей.

В общей сложности, в первом конкурсе 2019 года 1644 некоммерческие организации получат президентские гранты на общую сумму 3,3 млрд рублей. Это победители 84 регионов страны. Средняя сумма гранта – 2 млн рублей.

Доля региональных проектов среди победителей по-прежнему составляет 87%, столичных и федеральных – 13%.

Самыми многочисленными по количеству победителей стали такие направления, как охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни – 271 проект; поддержка проектов в области культуры и искусства – 217 проектов и сохранение исторической памяти – 193 проекта.

По информации организаторов конкурса, проекты в области культуры и искусства впервые вошли в лидирующую тройку грантовых направлений. Сумма поддержки таких проектов составляет 478 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что меры поддержки молодых ученых правительством Новосибирской области в 2019 году составят несколько миллионов рублей. Максимальный объем гранта на одного ученого или коллектив — 500 тысяч рублей.

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