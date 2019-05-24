Часть омского метро будет законсервировано «мокрым» способом

Один из участков омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» законсервируют путем заполнения его цементно-песчаным раствором. Такое решение было принято на заседании регионального правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, на очередном заседании регионального правительства было принято решение о смене вида консервации одного из участков омского метро — от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова».

Данный часть метро будет законсервирован «мокрым» способом. Это означает, что недостроенные объекты метрополитена будут заполнены цементно-песчаным раствором, а также пластификатором, представляющим собой бетонитовую глину.

Как пояснил заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь Лукьянов, решение о смене «сухого» способа консервации на «мокрый» сооружений первоочередного участка метрополитена было принято в связи с ограниченными возможностями регионального бюджета и в целях снижения эксплуатационных затрат на содержание законсервированных участков.

Также Игорь Лукьянов отметил, что вид консервации правобережного участка первой линии метро (станция «Библиотека им. А.С. Пушкина») и пускового участка (станции «Заречная» и «Кристалл») изменен не будет. Здесь планируют производить «сухую» консервацию, которая предусматривает мероприятия по завершению ранее начатых конструкций, оборудование их системами вентиляции, электроосвещения и водоотведения. Это позволит обеспечить приведение объектов метрополитена в безопасное и безаварийное состояние, а также сохранить уже построенные конструкции до того момента, как будет принято решение об их дальнейшем использовании в существующей транспортной системе.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что по итогам проверки 2016 года СП РФ предложила правительству Омской области провести консервацию метро. На тот момент госконтракт на строительство данного объекта был расторгнут, его возведение не велась уже 2 года, а готовность составляла всего 36%. Стоит отметить, что региональные власти хотели запустить метро в 2016 году к 300-летию Омска. Началось же строительство метрополитена еще в 1992 году.

Теперь правительство области обещает провести консервацию метро в 2019-2020 годы. По оценке властей, на данные работы понадобится 2,9 млрд рублей. Однако в региональном бюджете на 2019 на эти цели заложено только 154,7 млн рублей, а на 2020 год – средства вообще не предусмотрены.

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