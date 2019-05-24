Центральный округ Новосибирска можно считать одним из наиболее востребованных с точки зрения новостроек. Однако реализация каждого нового проекта здесь, как правило, сопровождается скандалами и сопутствующими разбирательствами. Это вполне понятно: свободных участков не осталось, а снос или уплотнение застройки всегда чревато недовольством. Пообщавшись с застройщиками, «Континент Сибирь» выяснил, каким они видят развитие центра города и намерены ли с ним расстаться ради качественного благоустройства и исчезновения постоянных скандалов.

По данным департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, в 2018 году больше и активнее всего застраивался именно Центральный округ, где появилось 226 304 новых квадратных метров недвижимости, тогда как в традиционно активном в этом плане Ленинском районе — на 9000 «квадратов» меньше. Цифры наглядно показывают, что застройщики, несмотря ни на что, стремятся строить в центре и ближе к нему, свято надеясь на уже сложившуюся инфраструктуру, к существованию которой у покупателей первоочередной спрос. Желание застройщиков работать в центре приводит к регулярному возникновению скандалов, поскольку новые объекты зачастую строятся с уплотнением уже существующей застройки. По словам опрошенных «Континентом Сибирь» депутатов городского и областного корпусов, на комитетах регулярно всплывают вопросы, когда некоторые застройщики просят увеличить коэффициент плотности застройки по отдельно взятому участку в два, а то и в три раза. При этом мало кого интересует, впишется ли новый проект в уже сформировавшееся и устоявшееся окружение, а также реально ли жителям новых домов попасть в те самые сады и школы, о которых заявляется в рекламных буклетах.

Городские власти, констатируя острую нехватку различной инфраструктуры в городе, работают по принципу «двух зол», уделяя большее внимание окраинам, где до недавнего времени школы и сады вообще не строились. Жители Центрального округа, понимая это и чувствуя на собственной шкуре, что значит «не резиновый», регулярно высказывают недовольство. Споры доходят даже до депутатских комиссий, где сторонники и противники уплотнения застройки в центре публично обвиняют друг друга в меркантильных интересах. При этом никто не отрицает, что в давно сформированных районах города достаточно много заселенных участков, которые нужно сначала сносить, а после устраивать. Правда, единогласия по этому поводу нет. Одни участники рынка предлагают строить на руинах школы и парки, другие — жилье, третьи — бизнес-центры со скверами.

Но если будущее бараков определенно — их будут сносить если не благодаря городским программам, так через застройщиков, то в ситуации с частным сектором царит полная неопределенность. Фактически власти признают свое бессилие в этом вопросе. Как отметил на одной из последних пресс-конференций главный архитектор города Виктор Тимонов, через несколько поколений люди сами уйдут из одноэтажных домов, отдав предпочтение благоустроенным многоэтажкам. Застройщиков такая перспектива не очень радует — им надо строить сейчас, а не через полвека. Активным сторонником сноса частного сектора является, например, гендиректор ГК «Сибмонтажспецстрой» Анатолий Павлов. Его компания снесла часть частного сектора в районе Ипподромской магистрали. По его мнению, в центральной части Новосибирска частного сектора вообще не должно быть. И интерес к его сносу должны проявлять не только застройщики, выкупающие отдельные участки без наличия системного подхода, а власти, планирующие в целом развитие территории. Павлов полагает, что должны быть разработаны программы по развитию застроенных территорий, а также условия, при которых частный сектор будет либо активно благоустраиваться и развиваться, либо исчезнуть. В пример Павлов привел несколько основных регуляторов развития одноэтажного центра — систему налогообложения, содержание в нормальном состоянии фасадов, заборов домовладений, а также обязательное устройство центрального канализования вместо выгребных ям.

Гендиректор «Первого строительного фонда» и руководитель «Регионального делового клуба строителей» Майис Мамедов не так категоричен в вопросе сноса частного сектора, хотя и согласен с тем, что в отдаленной перспективе большую его часть нужно сносить. По его мнению, частные дома имеют право на существование, но при этом они должны иметь ценность для города — историческую, культурную, общественно-деловую, располагаясь в отдельных зонах, привлекательных для туристов.

Правда, по словам Мамедова, в ближайшее время более реально думать даже не о сносе ветхого жилья или частного сектора, а о приведении центра города в порядок — благоустройстве, ремонте фасадов знаковых для города зданий. Этот вопрос обсуждается регулярно, а в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею становится более чем актуальным. Помимо этого, по мнению Мамедова, городские власти должны создать единые правила и стандарты тех домов, которые только планируются в центре. Все критерии эксперт перечислять не стал, но в качестве примера привел отказ от вентилируемого и мокрого фасадов в пользу отделки здания из натуральных материалов.

«Совсем скоро в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. В его преддверии всем нам придется хорошенько постараться, чтобы привести город в порядок. Конечно, снести все бараки и частный сектор, уродующий центр города, невозможно. Но в наших силах отреставрировать фасады, сделав их более яркими, гармоничными в суровых условиях Сибири. У нас очень мало цветов и цветников в городе. Конечно, это требует определенных вложений, но не таких колоссальных, как снос сотен старых домов», — разумно полагает эксперт.

С мнением Мамедова согласен руководитель компании-заказчика проектов «Сибирь Девелопмент» Евгений Шульженко. По его словам, на сегодня Центральному району, как и всему городу, не хватает в первую очередь комплексного общегородского плана благоустройства. «Развитие района должно быть направлено на плановое, четко организованное, разумное наведение порядка, а уже после этого — на решение архитектурных и строительных задач. Озеленение, поддержание чистоты, хорошее состояние дорог и дворов, решение вопросов с уличной торговлей — вот что нужно Новосибирску. Начинать нужно с внимания к комфорту и безопасности жителей города», — полагает собеседник «КС», отмечая при этом, что в центральной части города должны быть сконцентрированы самые значимые инфраструктурные объекты, работающие на весь Новосибирск: парки, апартаменты, театры, разнообразные заведения семейного формата.

Перспективное место для жилой застройки он видит в районе ТРЦ «Ройял Парк», улиц Овражной и Свободы. Здесь застройщик работает уже несколько лет, анонсируя и другие проекты, которые пока только готовятся к реализации.

Директор архитектурного бюро «ИнтерПроект» Ирина Гартвих полагает, что центр города должен совместить в себе деловое начало и место, куда люди могут приехать погулять и полюбоваться Новосибирском. По мнению эксперта, в первую очередь в эту концепцию не вписываются гаражи на Ипподромской. «Их нужно сносить в первую очередь. При этом рядом с ними строят красивые здания. Или, например, улица Писарева заставлена производственными и складскими комплексами. Городу нужен собственный дизайн-код. Бесконечные киоски, некрасивые магазины и супермаркеты с яркими фасадами и вывесками портят впечатление от центра. Мне кажется, нужно ориентироваться на Москву, где в центре даже киоски, продающие мороженое и напитки, одинаковые и не портят общую архитектуру», — отмечает Гартвих.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, заместитель директора по развитию СК ООО «Вира-строй» Александр Аксененко согласен с тем, что городу необходим единый подход к благоустройству. По его словам, в центре города достаточно много временно сооруженных зданий, которые нужно убирать в первую очередь. Речь идет о различных торговых павильонах. Собеседник издания также отметил еще одну тенденцию — в некоторых бараках уже давно никто не живет, в них работают небольшие организации. Такие дома тоже можно и нужно расселять, полагает Александр Аксененко.

«В моем понимании уровень качества жилья и в целом жизнь людей должны расти, модернизироваться. Поэтому если будет возможность снести частный сектор, это нужно сделать, построив на его месте хорошее жилье. С учетом понимания всех минусов мы должны показать всем гостям Новосибирска, что у нас современный, развивающийся город. Уже сейчас в наших силах привести в порядок такие знаковые объекты, как Центральный парк, Первомайский сквер, Набережную и другие», — отмечает собеседник издания.

По мнению Ирины Гартвих, пока же самые туристические улицы города — Красный проспект и Ленина — сплошь залеплены рекламой, где архитектуры не видно. «В Санкт-Петербурге, например, наоборот — там архитектура диктует стиль города, а не его реклама. В центральной части Новосибирска существуют парки, но они не интересные, никакой инфраструктуры на постоянной основе. Первомайский сквер и Центральный парк — прекрасные зоны, в которых можно грамотно организовать пространство для организации досуга и проведения мероприятий. Понятно, что парк «Зарядье» сразу не получится, но можно идти последовательно», — полагает эксперт.

Руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в одном из интервью «Континенту Сибирь» отмечал, что городские власти работают над едиными правилами строительства и оформления фасадов зданий в центре Новосибирска — на главных его улицах. Однако с новыми правилами, которые пока только начинают формироваться, свыкнуться не так просто, причем как застройщикам, так и властям. Можно ли эту привычку сформировать в течение двух-трех лет, когда в Новосибирск приедут тысячи гостей со всего мира, пока непонятно. В одном Кондратьев уверен точно: на центральных улицах Новосибирска отныне не появятся однотипные дома не из кирпича. У каждого готовящегося к реализации проекта будет индивидуальный архитектурный подход.

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