Впервые в Новосибирске инвесторы смогут вложиться в искусство даже при минимальном бюджете. В последний день весны и первый день лета в лекторий-баре «Поток» графика, живопись, фотографии начинающих авторов и их наставников уйдет с молотка на «прямом» и «обратном» аукционах.

Спрос на изобразительное искусство в Новосибирске невелик. По сути, его «закрывают» три группы художников и посредников. Художники-мастодонты (и их наследники), чьи работы (прежде всего живописные) стоят дорого и рассматриваются как инвестиционное вложение. Дизайнеры интерьеров, которые работают со своими базами данных состоявшихся художников и их работами, продавая их по разной, иногда сильно завышенной цене. И авторы пейзажей в салонах города, продукция которых только кажется дешевой.

За бортом обычно остаются мелкосерийная печатная и даже оригинальная графика, живопись молодых художников, коллажи, фотографии и разнообразная смешанная техника. Молодежь формирует свои тусовки, где на ярмарках хаотично собранные картинки меняют на еду или продают за совершенно условные деньги.

К удачным проектам можно отнести уже регулярно возделываемый арт-маркет «Дёрн», стартовавший в этом году в лофте «Подземка». «Для Новосибирска крайне важно не делать перерывы между такими событиями более чем на три месяца, — уверена куратор «Арт-лета» Анна Галеева. — Жители города должны привыкнуть к разным форматам реализации искусства. В «Потоке» для меня было важным собрать именно изобразительное искусство за максимально доступные деньги: не календарики, значки и принты, а наброски, скетчи, этюды, коллажи, выполненные руками художников. Заодно мы провели небольшое исследование, определяющее ту самую доступную цену с точки зрения авторов. Посмотрим, каким будет встречное предложение со стороны покупателей. Я буду рада, если со временем новосибирцы и гости города привыкнут покупать не открытку за 300 рублей в книжном магазине, а небольшой этюд художника; вместо стандартного мерча — тратиться на коллажи и наброски начинающих авторов».

В проекте «Арт-лето» Анна Галеева отвечает не только за стилистическое многообразие, но и за качество представленных на итоговой выставке и на аукционах объектах искусства. Цены диктуют авторы. Организаторы отказались от процента, а значит, работы можно купить по себестоимости. Студенты художественного училища, молодые дизайнеры и другие, обычно не задействованные в товарно-денежных операциях, художники поставили невероятные ценники — от 50 рублей! Самая «ходовая» сумма — 2000 рублей. Молодые не избалованы вниманием. И этим можно воспользоваться. При такой вот средней цене (а крайние точки 50–25 000) и высоком среднем качестве жителям города по силам за два дня повидать, примериться и купить произведения всех возможных жанров и техник.

В программе свободного арт-маркета, который будет работать с 12:00 до 22:00 оба дня, в числе авторов заявлены такие мастера, как график Михаил Паршиков и живописец Евгения Шадрина-Шестакова. Даже их работы стоят 3–7 тыс. рублей. Лучшим художникам своих поколений просто приятно «вариться» вместе с юными профессионалами. У молодежи картинки в основном еще дешевле. Доступнее всего растровая графика архитектора и иллюстратора Дарьи Хворовой — ее «Грибок» оценен в 50 рублей. Дороже всех лотов фотография Светланы Долговой «Весна» — 25 тыс. рублей.

В коллекции есть отстраненный графический «Ленин» за 2000 целковых от художника-графика Игоря Михайлова и почти религиозный портрет Пушкина — печать на фанере руководителя студии «Древнерусское рисование» Ольги Перегоедовой за 3000. «Саша Пушкин» уже вызвал настоящий фурор. Похоже, поклонники этой работы готовы за нее сражаться. Автор объясняет свой успех просто: «Пушкин близок нам всем как друг детства. Он великий, и он ребенок. Мои поклонники — это не просто любители искусства, которые желают украсить свой дом картиной, часто они близки мне по духу. Мы на одной волне: читаем одни книги, схоже видим мир».

Мир и в самом деле многие видят по-разному. Самые неожиданные работы представил Влад Рогулин. Его диджитал-инсталляция «Киви» спроектирована с помощью компьютерных алгоритмов. А Эдуард Логинов, напротив, следует за исконным, создает свои картины в сакральных местах Горного Алтая в одиночных путешествиях методом прямого оттиска с наскальных изображений. А, скажем, молодой живописец Виктория Гребенюкова в своих работах придерживается более традиционных приемов, сочетая графическо-линейный подход с цветовым наполнением — за свою работу «На зеленом в Нальчике» она назначила единственную не кратную полтиннику сумму — 370 руб.

Одним словом, искусство лакомое, но при этом «подъемное». Это радует дизайнера Евгения Папшева. «Принято считать, что искусство вообще — элитарно, а современное искусство в частности — еще и антигуманно. Вся эта мифология не имеет никакого отношения к реальности. Искусство — это ты сегодня. А современное искусство — это ты завтра. К сожалению, никто этого не понимает, а многие не поймут даже то, что я сейчас сказал. Но такова реальность, а не миф. Искусство — это ПОТОК. Поток времени и поток жизни. Если ты в потоке, то искусство в тебе», — отмечает Евгений Папшев.

Отдельной строкой в программе «Арт-лета» значатся аукционы. 31 мая «прямой» — тут все понятно, начинаем с минимальной цены, поднимаем ставку, продаем по максимальной. Интереснее «обратный» аукцион, который заявлен вечером 1 июня. На таком аукционе главным действующим лицом выступает покупатель. Он диктует цену — скажем, 1000 рублей. А собравшиеся художники голосуют своими работами — борются за то, чтобы заявленная тысяча досталась именно им.

Предусмотрены и вечерние бдения завидного динамического диапазона. От лекции Михаила Паршикова и дискуссии с участием председателя новосибирского отделения Союза фотохудожников России Евгения Иванова до подведения итогов Новосибирского велопробега — 2019 с участием руководителя общественной организации «Привет, велосипед!» Алексея Куницина и аналогового караоке «Спевка с Антуаном».

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