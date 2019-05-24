Несмотря на все усилия Центробанка, ситуация в экономике продолжает оставаться сложной. Многие эксперты сходятся во мнении, что инфляция в 2019 году сохранится на достаточно высоком уровне, и при этом рыночные ставки останутся низкими. Классические и надежные инструменты сбережения (такие как банковские депозиты) будут и дальше терять популярность, уступая место альтернативным, пусть и более рискованным. Как в 2019 году лучше всего сберегать и преумножать свои капиталы, вместе с экспертами инвестиционного рынка разобрался «Континент Сибирь».

Депозит как фундаментальный продукт

Последним в 2019 году шансом на то, что ключевая ставка Банка России вернется к отметке 8%, как уже писал «Континент Сибирь», был конец апреля, когда были подведены итоги всех негативов, пришедшихся на декабрь-январь. Но ставка, как мы помним, осталась неизменной, с перспективой сохранения либо снижения. Аналогичная реакция и у банков — ставки перестали расти.

«Доходность — не единственный критерий, которым руководствуются вкладчики, — рассуждает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. — Вклад — это необходимый консервативный элемент для долгосрочных накоплений. Так, депозиты, как правило, включаются в долгосрочные портфели по формированию пассивного дохода на пенсию. Вклад может служить основой для личного резервного фонда. Это совокупность финансовых инструментов, главное предназначение которых — уберечь клиентов и их близких от непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств. Будучи размещенными на депозите, деньги будут всегда «под рукой». Вклады помогают организованно копить деньги. У большинства людей банковский депозит ассоциируется с надежностью, суммы до 1,4 млн рублей, внесенные на депозитный счет, застрахованы».

Сегодня преимущества депозитов выражаются все меньше в высоких цифрах прибыльности и все больше в законодательной и нормативной части: банки и регуляторы предпочитают давать вкладчикам больше гарантий, а не завлекать их «вкусными» ставками. В число таких гарантий входит, например, право отозвать депозит в любой момент по желанию вкладчика. Еще федеральный минфин в мае вернулся к идее отодвинуть верхнюю границу застрахованной суммы до 10 млн рублей (напомним, когда создавалось АСВ, застраховать можно было только вклад в пределах 100 тыс. рублей). Адресована данная поправка в первую очередь тем, кто в короткий срок получил в свое распоряжение крупную сумму денег, например, после продажи бизнеса или недвижимости.

Выгодно ли вкладываться в «метры»?

В конце 2018 года «Альфа Капитал», анализируя предпочтения инвесторов разных стран, отметил, что развитие инвестпродуктов с высокой доходностью в нашей стране долгое время сдерживалось высокими ставками по депозитам, а первое место среди средств сбережения по-прежнему занимают «метры». То есть недвижимость.

«Вложения в недвижимость традиционно очень популярны в России, — соглашается с этой точкой зрения директор по стратегии АО «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. — Но с точки зрения финансовой аналитики это не лучшее решение. Да, в случае кризиса квартира или апартаменты, если они куплены не в кредит, не испарятся. Однако их доходность — арендная плата — резко упадет, да и продать по адекватной цене будет сложно. Поэтому для страховки от кризиса лучше покупать другие надежные активы, например валютные облигации. Единственное исключение — если вы рассматриваете вложения в недвижимость не чисто как инвестицию, а как некий «жизненный актив» — например, у вас растет ребенок, и вы хотите передать ему квартиру после формирования семьи, в таком случае покупка недвижимости является более оправданным вложением».

«Недвижимость остается востребованным способом инвестиций. Однако на фоне сложной экономической ситуации и значимого падения продаж банкротства застройщиков, в том числе и крупнейших в стране, продолжаются, и на данный момент это привело к существенному увеличению рисков инвестиций, — комментирует генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Проводимые реформы — переход на проектное финансирование и эскроу-счета — призваны нивелировать этот риск. Однако в итоге вырастет и стоимость покупки объектов недвижимости на стадии стройки, что приведет к падению доходности инвесторов от таких вложений до уровня депозитного. Выиграть можно только в моменте: те инвесторы, которые успели вложить средства в надежных строителей, смогут заработать более высокую доходность, однако в течение года рынок изменится, и такого рода инвестиции станут менее привлекательными».

«Сейчас на рынок недвижимости оказывают сильное влияние спекулятивные покупки, вызванные опасениями резкого роста цен из-за перехода застройщиков на работу с эскроу-счетами. Средняя цена квадратного метра растет, однако это происходит за счет вымывания с рынка наиболее дешевого предложения, — продолжает Сергей Дейнека. — Мы полагаем, что текущий рост цен носит краткосрочный характер. Впоследствии мы ожидаем стагнацию цен на рынке, возможно, за исключением наиболее дешевого предложения. Уровень платежеспособного спроса на недвижимость сейчас ограничен, что в том числе подтверждает рекордные объемы выданных ипотечных кредитов в 2018 году (3 трлн руб., рост на 50% к уровню 2017 года). Рискнем предположить, что заметная доля покупок жилой недвижимости массового сегмента с привлечением заемных средств совершается не в целях инвестирования. Иными словами, фундаментальных причин для роста цен нет».

Ценные бумаги — чьи и какие лучше?

Для серьезного инвестирования одних банковских вкладов недостаточно. «В идеале лучше иметь сбалансированный по валютам и активам портфель, соответствующий инвестиционному профилю человека. Инвестиционный портфель сам по себе не позволяет полностью уйти от всех рисков. Однако благодаря эффекту диверсификации инвестор может значительно снизить свои риски, подобрав инструменты, которые наименее взаимосвязаны между собой. Помимо снижения рисков, портфельный подход позволяет составить портфель таким образом, чтобы, например, иметь возможность получать регулярный доход с определенной периодичностью», — говорит Сергей Дейнека.

«Популярность тех или иных ценных бумаг зависит от заинтересованности инвесторов, их отношения к риску, доходности и ликвидности активов. Мы наблюдаем устойчивый тренд роста интереса клиентов к рынку акций, в частности, к дивидендным историям, — рассуждает вице-президент, управляющий банком ВТБ в Новосибирской области Станислав Могильников. — Рынок облигаций позволяет получить более высокую доходность по сравнению с классическими вложениями в банковские депозиты. А инвесторы, более склонные к риску, чаще выбирают структурные облигации, дающие двузначную доходность».

Достаточно хороший вариант для среднесрочных сбережений — индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет ежегодно получать налоговый вычет в размере до 52 тыс. рублей. «На ИИС можно покупать и акции, но нужно понимать, что акции — генератор доходности прежде всего на длинном горизонте, минимум от 5–10 лет. По этой причине, например, акции часто приобретаются в частные «пенсионные» портфели. Из облигаций наиболее надежны ОФЗ, что касается акций, то потенциально наименее уязвимы для внешних шоков бумаги крупнейших нефтегазовых компаний», — продолжает Сергей Дейнека.

Алексей Антипин считает хорошим вариантом для включения в инвестиционный портфель облигации от компаний малого и среднего бизнеса, в развитии которых принимало активное участие государство: «Всего сейчас в обращении таких бумаг около 70 на сумму более 60 млрд рублей, из них в 2018–2019 годах было размещено 57 выпусков на сумму свыше 23 млрд рублей. По этим облигациям средняя доходность составляет около 14,5% годовых, то есть в два раза выше депозитной. В российских же акциях инвесторы, похоже, окончательно разочаровались. Несмотря на рост российского индекса ММВБ, он, как правило, растет на нескольких бумагах, в то время как основное количество акций с 2010–2013 годов не показали никакой растущей динамики, а многие даже упали в цене».

«Для сбережения однозначно лучше всего подходят государственные облигации и облигации крупнейших корпораций («Газпром», «Роснефть», Сбербанк, «АЛРОСА» и т. п.) — кстати, доходность по ним выше, чем по банковским депозитам, и выше инфляции, то есть их можно рассматривать и как инструмент преумножения средств, — предлагает свой вариант Ярослав Кабаков. — Что касается возможностей более большого заработка, в текущей ситуации мы бы рекомендовали обратить внимание на так называемые «дивидендные» акции, тот есть акции с большими выплатами регулярного дохода акционерам. К таковым сейчас относятся, например, акции компаний гидроэнергетики и финансового сектора. Хороший вариант — еврооблигации России или крупнейших российских компаний. Эффективная доходность у них — до 5% годовых в долларах США и даже больше бывает, что сильно выше, чем по валютным банковским депозитам. А риски — минимальные, на данный момент возможность, что разорится и объявит дефолт, условно говоря, «Газпром», представить сложно».

Что касается валюты, то в условиях курсовой нестабильности наиболее очевидным способом минимизации рисков также можно назвать диверсификацию. «На данный момент оптимальный вариант соотношения рублей и долларов — 50/50, — высказывается Сергей Дейнека. — Соотношение может варьироваться и зависит от планируемых целей по использованию сбережений, а также взгляда на будущее нефтяного рынка и мировой экономики. При умеренно-оптимистичном взгляде можно увеличивать рублевую долю, при пессимистичном — однозначно ее надо сокращать».

«Валюта, безусловно, остается одним из лидеров сбережений, — констатирует Алексей Антипин. — Что вполне обоснованно: даже на государственном уровне обозначается, что ослабление рубля является положительным моментом для экономики, поскольку увеличивает конкурентоспособность на внешних рынках. Соответственно, и без того невысокая доходность по вкладам в рублях становится еще ниже. Помимо обычного сбережения средств в иностранной валюте, инвесторам интересны валютные вклады, операции с иностранными ценными бумагами».

Металлы — самая твердая валюта или бесполезный груз?

В этом году мировые центробанки установили шестилетний рекорд по закупкам золота. Особое рвение в этом проявили Китай, Турция, Казахстан — но безусловным лидером стала Россия, чей золотой запас достиг 2,168 тыс. тонн, по данным Всемирного совета по золоту. Это около 19% общей суммы резервов.

В чем плюсы золота как средство сбережения? Конечно, сейчас этот металл уже не является абсолютным эквивалентом стоимости всего на свете, это всего лишь товар — но пока ЦБ занимается его накоплением, цена на золото растет, плюс оно никак не связано с третьими лицами, в отличие от ценных бумаг, практически не подвержено естественной инфляции и его невозможно арестовать, если слитки лежат в сейфе. Поэтому инвестору не нужно опасаться новых санкций или другого обострения внешнеполитического фронта. Хотя высоколиквидным такой актив назвать нельзя. Стоит ли сегодня вкладывать деньги в металл?

«В целом для драгметаллов сейчас не самые лучшие времена, ключевые центробанки возвращаются к смягчению денежно-кредитной политики, аппетит инвесторов к риску (к фондовым активам, активам развивающихся стран, товарным рынкам) находится на повышенных уровнях, — рассуждает Сергей Дейнека. — По нашим оценкам, золото в перспективе года в лучшем случае сможет прибавить 5–7%, наиболее вероятна нейтральная динамика. Если вы все-таки решили вложиться в золото и для вас не принципиально обладать им в физической форме, то лучше всего использовать обезличенный металлический счет. Причем ОМС может оказаться выгодным, даже если в период действия счета стоимость золота в долларах незначительно снижается. Такой сценарий возможен при одновременном ослаблении рубля к доллару США. Стоимость золота в ОМС номинирована в долларах, это позволяет заработать на девальвационном факторе».

Ярослав Кабаков настроен в отношении ОМС не столь оптимистично: «Вложения в драгметаллы — традиционный вариант защиты сбережений на случай кризиса. Но ОМС — явно не лучший способ вложения в драгметаллы из-за больших банковских комиссий. Более эффективно вкладываться в них через биржевые инструменты — например, фьючерсы на золото на Московской бирже. Но это требует некоторых знаний и навыков либо, как вариант, можно обратиться к брокеру или независимому финансовому советнику».

«То, что Банк России существенно нарастил долю золота в своих золотовалютных резервах, с одной стороны, обусловлено продолжающимся санкционным давлением, с другой, при возникновении какого-либо «черного лебедя» в развитых странах мира, связанного с текущими резервными валютами (доллар США, евро, йена), а такая вероятность всегда есть, золото станет интересно широкому кругу инвесторов», — резюмирует Алексей Антипин.

Откуда может грянуть гром?

Стоит ли, по мнению экспертов, ожидать в 2019 году событий, способных перевернуть рынок? «Безусловно, такие события предстоят, причем они могут быть как со знаком плюс, так и негативного характера, — говорит Сергей Дейнека. — Из позитивных ожиданий следует назвать заключение торговой сделки между США и КНР. Для российских активов данное событие важно, поскольку рынок ценных бумаг и валюта РФ находятся в большой зависимости от глобального спроса на рисковые активы. Спрос на риск может вырасти по факту «торгового мира» двух крупнейших экономик. Основной негатив может, по нашему мнению, выразиться в виде реализации различных геополитических рисков. Это в частности, вероятность эскалации конфликтов в Венесуэле, Ливии, возможное напряжение по линии США — Иран, развитие санкционных барьеров, в том числе в отношении РФ. На российские активы указанные события могут оказать разнонаправленное влияние. С одной стороны, санкционные угрозы формируют серьезный дисконт стоимости, с другой стороны, большинство горячих геополитических точек одновременно являются нефтеносными регионами, рост напряжения в каждой из них, как правило, приводит к росту котировок нефти, а это оказывает поддержку рублевым активам».

В свою очередь Ярослав Кабаков делает вывод, что фундаментальных рисков не видно, но инвестор всегда должен следить за «погодой» на рынке. «Основной видимый риск сейчас — возможность обвала на «перегретом» фондовом рынке США», — отмечает Ярослав Кабаков.

Что в итоге?

«Ситуация на рынках неспокойная, мы бы рекомендовали устойчивые к кризисным явлениям бумаги — облигации с небольшими сроками обращения и «дивидендные» акции. Пропорция «классическая» — для молодых людей инвестиционный портфель должен состоять в основном из акций, для людей предпенсионного возраста — из облигаций, — подытоживает Ярослав Кабаков. — Что касается валютной структуры, мы бы рекомендовали как минимум треть вложений держать в инструментах в иностранной валюте (долларах США) — покупая иностранные акции и облигации на западных биржах через российского брокера, технически это совсем не сложно».

В свою очередь Сергей Дейнеко отмечает, что конечный выбор финансовых инструментов и их соотношение зависят от срока, инвестиционных ожиданий человека, суммы инвестирования, возраста инвестора и того уровня риска, который он готов считать приемлемым для себя.

«К сожалению, невысокая финансовая грамотность населения приводит к росту и всевозможных пирамид, с которыми пришлось активно бороться ЦБ. Здесь обещают доходность и 50, и 100, и 200 процентов годовых. Люди деньгами голосуют за более доходные инструменты, пусть и более рискованные», — высказывается Алексей Антипин.

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