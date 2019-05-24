Новосибирским перевозчикам прибавят скорости на пути к лицензированию

Только 40% новосибирских перевозчиков получили лицензии, которые с 1 июля текущего года станут обязательным условием работы транспорта, перевозящего пассажиров. Есть проблема и с установкой в машины онлайн-касс, без которых водители перейдут в разряд «нелегалов». Чтобы ускорить процесс легализации перевозчиков, власти Новосибирской области создадут межведомственную комиссию.

С 1 июля 2019 года в соответствии с постановлением правительства РФ № 195 от 27 февраля 2019 года в России вступает в силу закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок. Штрафы за отсутствие лицензии будут составлять от 50 тыс. рублей для физлиц до 400 тыс. рублей для юрлиц. Кроме того, с начала июля все коммерсанты, занимающиеся перевозкой пассажиров, обязаны использовать онлайн-кассы. Как выяснилось на прошедшем 21 мая заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области, более половины перевозчиков региона пока не готовы к новым условиям работы. По данным заместителя министра транспорта Новосибирской области Вячеслава Невежина, новые лицензии получили лишь 40% перевозчиков. Так же обстоит дело и с онлайн-кассами, также обязательными для использования перевозчиками, в том числе не только маршрутчиками, но и частными такси с 1 июля. Как выяснилось, существующие онлайн-кассы не соответствуют требованиям перевозчиков, проще говоря, не смогут работать в машинах. Предположительно, компаниям могут предоставить преференции на год и не штрафовать за отсутствие касс в течение года, однако примет ли соответствующие поправки Госдума, пока неизвестно (документ будет рассмотрен во втором чтении 22 мая).

Информация вызвала негодование членов комитета. «Лицензию оформляют 45 суток, времени уже нет. Каким образом вы будете осуществлять перевозки на территории Новосибирской области, если предприятия не лицензированы!» — возмутился вице-спикер регионального парламента Валерий Ильенко. Вячеслав Невежин заверил парламентария, что «перевозки в городе и области будут осуществляться лицензированным транспортом. Все предприятия владеют ситуацией и активно работают с Ространснадзором», — добавил замминистра. Заместитель председателя комитета Сергей Титков призвал коллег не успокаиваться и рассматривать возможные пути выхода из сложившегося положения. «36 субъектов Федерации обратились в Государственную думу с просьбой об изменении условий, переносе сроков и так далее. Новосибирской области в числе этих субъектов нет. Нет у нас острой ситуации? Она, оказывается, есть», — констатировал Сергей Титков. Еще хуже обстоит дело с работой обычных частных такси, которая тяжело поддается регулированию. По информации парламентариев, сейчас в регионе «таксует» до 60 тыс. автовладельцев, однако разрешение на перевозку пассажиров получили лишь 3 тыс. из них. В Томской области, отметили депутаты, лицензии получили 15 тыс. таксистов. По словам Вячеслава Невежина, сейчас региональный минтранс подготовил пакет из 20 предложений, включающий преференции тем водителям такси, которые захотят легализовать свою работу. В итоге депутаты приняли решение создать межведомственную комиссию — ее состав по сути уже сформирован, — которая возьмет лицензирование перевозчиков на контроль.

Как выяснилось в ходе обсуждения на комитете, проблем у новосибирского пассажирского транспорта хватает. Вячеслав Невежин указал на недостаточно активное, по его мнению, обновление транспортного парка предприятий. В 2018 году из регионального бюджета на эти цели районам области было выделено 50 млн рублей, однако сельские перевозчики «освоили» лишь 31 млн рублей. «В некоторых районах износ подвижного состава составляет 90% и выше. Мы задаем вопросы районам: почему вы не участвуете в программах, которые есть?» — рассказал после заседания комитета Сергей Титков. Он также отметил существующие трудности с кадровым составом автотранспортных предприятий на селе. «Есть вопросы по подготовке водителей. Мы запросили информацию о том, кто сегодня работает на пассажирских, на школьных автобусах. Там есть особенности и нормативы. У нас 715 новых школьных автобусов, 635 школьных маршрутов. Но сегодня на этих маршрутах работает 70 водителей, которым за 60 лет. Они уже пенсионеры. А смену им практически не готовят. То же самое и на пассажирском транспорте. Уже сегодня есть примеры в сельских районах, когда новый автобус есть, а водителя нет», — пояснил Сергей Титков. Практически не велось в 2018 году, по его информации, финансирование обновления трамвайного парка. В итоге единственное, что получилось сделать за год, — заменить 400 м трамвайных путей. «Надо садиться с городскими властями и решать этот вопрос», — сказал Сергей Титков.

Парламентарий считает, что поднятые на комитете вопросы о работе пассажирского транспорта в регионе демонстрируют серьезный подход депутатов к этой теме. «Депутаты наши все же профессионалы. Они чувствуют не просто цифры, а видят изнутри. 2 млрд 691 млн рублей в бюджете Новосибирской области за 2018 год были в полном объеме выделены на все льготы, поддержку пассажирского транспорта. Я разговаривал с коллегами из Омской, Воронежской областей. Они вообще поражаются: где вы находите деньги на поддержку пассажирского сообщения?» — резюмировал Сергей Титков.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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