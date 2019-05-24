Члены новосибирского городского совета депутатов опубликовали декларации о доходах за 2018 год. Больше всех в прошлом году заработал единоросс, директор по коммерции и развитию ООО «ДСК КПД-Газстрой» Кирилл Покровский, его годовой доход составил 75,5 млн рублей.

Кирилл Покровский также указал в своей декларации жилой дом площадью 389 кв. м, три земельных участка (площадь: 1015 кв. м, 408 кв. м, 1900 кв. м), дачный дом площадью 268,5 кв. м, а также автомобиль Range Rover и гидроцикл RXP. Супруга Кирилла Покровского заработала в 2018 году 7,5 млн рублей.

На втором месте по размеру дохода в совете депутатов Новосибирска оказался член фракции КПРФ, предприниматель Сергей Кальченко. Он в 2018 году заработал 67,8 млн рублей. В его собственности автомобиль Range Rover, квартира, три нежилых помещения и одно здание, а в долевой собственности еще три земельных участка и несколько нежилых помещений.

В тройку лидеров депутатов новосибирского городского совета входит также единоросс, генеральный директор группы компаний «Дискус плюс» Алексей Джулай. В своей декларации он указал, что заработал 18,6 млн рублей — его доходы упали почти в два раза в сравнении с прошлым годом (тогда Алексей Джулай заработал 32,1 млн рублей). Также он задекларировал 81 земельный участок, два жилых дома, две квартиры, здание. Депутату принадлежат автомобили Mitsubishi Lancer, «КамАЗ-5511», а также моторная лодка «Казанка-М52». Супруга Алексея Джулая заработала 2,2 млн рублей, а также Mitsubishi ASX 2.0.

Меньше всех в 2018 году задекларировала независимый депутат Наталья Пинус — она единственная из депутатов городского совета заработала 0 рублей. Кроме того, совместно с супругом независимый депутат владеет автомобилями Toyota Land Cruiser Prado и мотоциклом Honda Africa. Супруг Натальи Пинус заработал в прошлом году 9,3 млн рублей, также он задекларировал еще один автомобиль — Audi Q 3.

Председатель городского совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев задекларировал 3,2 млн рублей, две квартиры в долевой собственности, нежилое помещение, а также автомобиль Lexus LX 570.

Ранее о своих доходах отчитались мэр Новосибирска, губернатор Новосибирской области, судебные приставы Новосибирской области, руководство Следственного комитета по Новосибирской области, руководители новосибирской избирательной комиссии, прокурор Новосибирской области, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, полпред в СФО, члены Совета Федерации от Новосибирской области, депутаты Государственной думы РФ от Новосибирской области, а также руководители муниципальных транспортных предприятий Новосибирска.

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