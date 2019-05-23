Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в ходе встречи с корреспондентом «Континента Сибирь» дал свою оценку ситуации с пожаром в дилерском центре Hyundai в Кемерово группы компаний «Сибинпэкс», произошедшим вечером 20 мая.

«Главное — что не было пострадавших. Мы обсуждали сложившуюся ситуацию с собственником ГК «Сибинпэкс». Что касается нанесенного ущерба, то я, со своей стороны, надеюсь, что страховые компании помогут дилеру в этом вопросе. Мы понимаем, что определенное время займет экспертиза, оценка пригодности здания для дальнейшей эксплуатации и в случае принятия положительного решения последующая реконструкция», — пояснил Алексей Калицев.

Он подтвердил, что на этот период дистрибьютор договорился с дилером о схеме организации временного решения дилерского центра Hyundai. «В частности дилер уже объявил, что клиенты Hyundai смогут временно обращаться за обслуживанием и покупкой автомобилей на площадку другого дилерского центра. Со своей стороны, мы готовы оказывать всяческую поддержку нашему дилеру и идти ему навстречу. В этом вопросе мы не видим никаких операционных проблем. Каких-либо претензий с нашей стороны к дилеру нет. Со стороны клиентов также обращений по этому вопросу не зафиксировано», — резюмировал Алексей Калицев.

ГК «Сибинпэкс» является официальным дилером General Motors, GM-AvtoVAZ, Renault, Hyundai, Mazda, Skoda, Volkswagen, Audi в Кемерове. Основателем и главой группы компаний является Фания Сапожникова и ее семья. ГК «Сибинпэкс» занимала третье место в рейтинге крупнейших автодилеров Сибири за 2018 год по доле рынка в основном регионе присутствия.

Напомним, что 20 мая в Кемерово на проспекте Октябрьский произошёл крупный пожар, в результате которого пострадали крышные конструкции автосалонов официальных дилеров Hyundai — «Автоцентр Кемерово» и Skoda — «Автоцентр Славия», которые находились в одном здании. Оба салона входят в состав ГК «Сибинпэкс». Предварительный ущерб повреждений в группе компаний оценили в 30 миллионов рублей. На происшествие отреагировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В своем обращении в соцсетях он отметил, что обошлось без жертв, а причины возгорания устанавливают компетентные специалисты.

Как отмечали в группе компаний, на текущий момент принято решение о временном расположении выставочных и тест-драйв автомобилей Hyundai в помещении автосалона на Тухачевского 63. По данным 2ГИС, по указанному адресу располагается действующий салон марки Volkswagen. Восстановление пострадавшего здания Hyundai будет произведено в кратчайшие сроки. Руководство компании также заверило, что основная часть повреждений пришлась на крышу, а интерьер салонов понес незначительный ущерб.

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