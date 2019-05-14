Жители юга Кемеровской области задолжали региональному оператору более 400 млн рублей

Ольга Щетинкина
 
Жители юга Кемеровской области задолжали региональному оператору более 400 млн рублей

Региональный оператор «Экотек» на юге Кузбасса начал через суд взыскивать с людей долги за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Меньше чем за год сумма задолженности достигла 400 млн рублей.

Как пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу «Экотек», компания приступила к обязанностям регионального оператора по зоне «Юг» с 1 июля 2018 года. С этого времени общая сумма долга физических и юридических лиц превысила 400 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе компании, на сегодняшний день поданы порядка 400 заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности. С неплательщиков уже взыскивается около 750 тыс рублей, этим занимаются судебные приставы. Сейчас готовятся новые иски к должникам, среди которых есть и физические лица, и компании.

По информации ТАСС, больше всего должников проживают в Новокузнецке, это связано с тем, что получателей услуги там больше всего по сравнению с другими территориями юга области.

Отметим, что территориальная схема обращения с ТКО в Кемеровской области утверждена в сентябре 2016 года. Согласно документу, в регионе должны работать два оператора: один — на севере области, второй — на юге. Зона «Юг» включает 11 городов и муниципальных районов с населением порядка 1,2 млн человек. В 2017 году региональным оператором данной зоны в Кузбассе по итогам конкурса была назначена компания «Экотек».

Ранее «Континент Сибирь» писал, что компания «Экотек» в конце января 2019 года подала 14 исков к администрациям городов, городских округов и сельских поселений Кузбасса. Причина в том, что региональный оператор таким путем пытается взыскать долги по договорам за вывоз твердых коммунальных отходов.

В списке ответчиков значились администрации Новокузнецка и Прокопьевска. К слову, долг перед региональным оператором Южной столицы Кузбасса на тот момент был самым большим и составлял 41,1 млн рублей.

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