Жители юга Кемеровской области задолжали региональному оператору более 400 млн рублей

Региональный оператор «Экотек» на юге Кузбасса начал через суд взыскивать с людей долги за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Меньше чем за год сумма задолженности достигла 400 млн рублей.

Как пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу «Экотек», компания приступила к обязанностям регионального оператора по зоне «Юг» с 1 июля 2018 года. С этого времени общая сумма долга физических и юридических лиц превысила 400 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе компании, на сегодняшний день поданы порядка 400 заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности. С неплательщиков уже взыскивается около 750 тыс рублей, этим занимаются судебные приставы. Сейчас готовятся новые иски к должникам, среди которых есть и физические лица, и компании.

По информации ТАСС, больше всего должников проживают в Новокузнецке, это связано с тем, что получателей услуги там больше всего по сравнению с другими территориями юга области.

Отметим, что территориальная схема обращения с ТКО в Кемеровской области утверждена в сентябре 2016 года. Согласно документу, в регионе должны работать два оператора: один — на севере области, второй — на юге. Зона «Юг» включает 11 городов и муниципальных районов с населением порядка 1,2 млн человек. В 2017 году региональным оператором данной зоны в Кузбассе по итогам конкурса была назначена компания «Экотек».

Ранее «Континент Сибирь» писал, что компания «Экотек» в конце января 2019 года подала 14 исков к администрациям городов, городских округов и сельских поселений Кузбасса. Причина в том, что региональный оператор таким путем пытается взыскать долги по договорам за вывоз твердых коммунальных отходов.

В списке ответчиков значились администрации Новокузнецка и Прокопьевска. К слову, долг перед региональным оператором Южной столицы Кузбасса на тот момент был самым большим и составлял 41,1 млн рублей.

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