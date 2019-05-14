В конце апреля Центр финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы «Сколково» опубликовал новые результаты индекса «Цифровая Россия». По итогам 2018 года тройка лидеров осталась неизменной, но внизу топ-10 появились новые лица, а одним из десяти самых «цифровых» регионов оказалась Новосибирская область, год назад не поднимавшаяся выше четвертого десятка. Как она выглядит на фоне других регионов России, и что мешает ее цифровизации — в материале «Континента Сибирь».

Согласно методологии «Цифровой России», каждый регион оценивается по стобалльной шкале, отражающей результаты работ и инициатив в области цифровизации. На итоговый балл влияют не столько отдельные прорывные технологии и направления, а наличие четкого плана, соответствие государственной стратегии развития цифровой экономики и сопутствующий социально-экономический эффект.

Новосибирской области, к сожалению, пока не удалось попасть ни в тройку лидеров, ни в пятерку – первые три места в 2018 году по-прежнему занимают Москва, Татарстан и Санкт-Петербург. По итогам первого полугодия 2018 года в тройку входил Ханты-Мансийский автономный округ, но ближе к концу года северная столица вернулась на третье место. По сравнению с концом 2017 года несколько просели «газовые» регионы ХМАО и ЯНАО, зато «нефтяная» Тюменская область поднялась на две позиции. Поднялись также Московская и Ленинградская области, подтянувшись ближе к городам федерального значения. Однако самый быстрый прирост в 2018 году показала Новосибирская область, поднявшаяся сразу на 23 места, попавшая в десятку лидеров и отставшая от Ленинградской всего на 0,05 балла.

Из других сибирских регионов положительную динамику показали Иркутская (+13 мест), Томская (+11 мест), Кемеровская (+14 мест) и Омская области (+7 мест). Околонулевые результаты оказались у Республики Хакасия, Алтайского и Забайкальского краев (которые опустились в рейтинге на 1-3 места), отрицательные тренды наблюдаются в Красноярском крае (-8 мест), Республиках Алтай (-14 мест), Бурятия (-8 мест) и Тыва (-23 места) – она заняла по итогам года последнюю позицию в рейтинге. Больше всего «сибиряков» можно увидеть на 35-40 местах, а о результатах Сибирского федерального округа в целом относительно других российских регионов «Континент Сибирь» уже писал некоторое время назад.

За год рейтинг цифровизации Новосибирской области увеличился с на 39,29%, с 52,48 до 73,1 баллов. Эксперты отмечают, что серьезное внимание в регионе уделяют освещению процессов поддержки организаций, образующих инфраструктуру цифровизации – центрам прототипирования, инжиниринговым центрам, бизнес-инкубаторам и так далее. При этом высокую активность, по их оценке проявляют не только региональное, но и городское руководство. Например, мотивирующим фактором развития цифровизации становятся премии мэра, такие как «Лучший молодой инноватор» в той или иной сфере.

Оценки лидера по округу

«В целом мы отмечаем положительную тенденцию, – комментирует руководитель направления исследований Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея, – Развитие цифровой экономики все еще находится на начальной стадии, но мы можем наблюдать большое количество попыток создания новых проектов. Метаданные из публичных источников позволяют оперативно выявить подобную активность и отразить их в финальных оценках индекса».

Эксперты отметили, что Новосибирской области разрабатывается и успешно реализуется собственная стратегия цифрового развития на основе ранее принятых региональных госпрограмм и проектов, в том числе исходя из приоритетов национального проекта «Цифровая экономика», государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», мероприятий федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», практическая реализация которого начата с 2015 года, региональных программ «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области», «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“». В качестве примера можно привести стратегическое партнерство мэрии с крупными компаниями. Как отметил президент АО «Ситроникс» Алексей Марухин, подписавший соглашение с мэрией Новосибирска на форуме «Городские технологии, «к работе над проектами будут привлечены компании, специализирующиеся на различных сегментах «Умного города»: от мониторинга дорожной инфраструктуры и управления транспортными потоками, до контроля за экологической обстановкой и сервисами в области ЖКХ».

Между тем, АФК «Система», основной акционер «Ситроникса», также в 2018 году подписала соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью.

Топ-10 «цифровых» регионов России по итогам 2018 года

№ Субъект Российской Федерации Итоги 2018 года Прирост за год (с 2017 года) Прирост за второе полугодие балл место балл место место (+/-) балл (%) балл место место (+/-) балл (%) 1 Москва 77,03 1 70,01 1 0 10,02% 75,14 1 0 2,52% 2 Республика Татарстан 76,48 2 67,95 2 0 12,56% 74,74 2 0 2,33% 3 Санкт-Петербург 76,44 3 67,54 4 1 13,18% 74,55 3 0 2,54% 4 Московская область 76,25 4 65,61 6 2 16,22% 71,86 7 3 6,11% 5 Тюменская область 76,19 5 65,44 7 2 16,43% 74,01 5 0 2,95% 6 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 75,81 6 67,88 3 -3 11,69% 74,24 4 -2 2,11% 7 Ямало-Ненецкий автономный округ 74,48 7 66,03 5 -2 12,79% 72,43 6 -1 2,83% 8 Республика Башкортостан 74,43 8 65,08 8 0 14,36% 71,29 8 0 4,41% 9 Ленинградская область 73,15 9 62,45 12 3 17,13% 71,25 9 0 2,67% 10 Новосибирская область 73,1 10 52,48 33 23 39,29% 69,50 12 2 5,19%

Данные: бизнес-школа «Сколково»

«Новосибирскую область отличает системный подход к созданию умного региона, – дает свою оценку заместитель директора макрорегиона «Сибирь» по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. – Во главе угла – разветвленная инфраструктура. Сегодня в Новосибирской области проложено свыше 14 тысяч километров оптического кабеля. На Единый портал госуслуг переведено по заказу области более трехсот региональных и муниципальных услуг, число пользователей порталом еще в 2017 году превысило миллион. Стоит отметить также региональную геоинформационную систему, очень мощную с точки зрения развития модулей, функциональности, усилий по импортозамещению, применению российских технологий, программного обеспечения. В контур автоматизации региональной ГИС включены практически все сферы экономики. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Новосибирская область заслуживает называться самым продвинутым в Сибири «умным» регионом».

Сколковские эксперты обозначили целевые индикаторы по каждому из шести направлений стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Так, например, к 2030 году по инновационному (целевому) сценарию 97% домохозяйств и 100% социально значимых объектов должны иметь широкополосный доступ в интернет. Также в регионе к 2030 году планируется увеличение доли государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, с 20 до 90%. Долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, предполагается увеличить с 70 до 90%. Оборот организаций сферы информационно-телекоммуникационных технологий должен вырасти в 3 раза, число занятых в цифровой индустрии также планируется увеличиться втрое.

Чужой опыт или чего еще не хватает

Между тем, участники цифрового рынка часто отмечают недостатки именно в тех направлениях, которым эксперты из Сколково дали самые хорошие оценки. В первую очередь обычно вспоминают о недостатке системности или разрозненности проектов (которые сами по себе могут быть отличными).

Как следует из общероссийского рейтинга, основной рост Новосибирской области пришелся на первое полугодие, когда регион подпрыгнул с 33 места на 12. Но в то же время, по оценкам участников рынка, региональную программу еще нужно было дорабатывать.

«В середине года я был на конференции, посвященной вопросу, где нам презентовали сильно обобщенную дорожную карту, без конкретики, – вспоминает один из участников новосибирского цифрового рынка. – И к концу 2018 года мы конкретных данных так и не увидели, и не услышали того, что было уже достигнуто – с реальными примерами. Были общие концепции, но без примеров. По крайней мере, у представителей бизнеса сложилось такое впечатление. Бюджет до конца непонятен, что конкретно и кто будет делать – тоже. Не хватает, наверное, системности и привлечения сторонних экспертов, представителей бизнеса, для формирования более целостного подхода».

В качестве положительного примера собеседник «Континента Сибирь» привел Казахстан, где, по его оценке, концепция максимально детализирована. «Понятен бюджет, поставщики, что будут строить, кто будет строить. Есть концепции проектов для пилотных городов. Каждому городу дали возможность строить свою систему, не навязывая централизованного подрядчика и жестких единых условий. Таким образом, есть возможность попробовать, сравнить результаты и централизовать тот проект, который дал максимально хороший результат. Сложилось ощущение, что в Казахстане подход к реализации проекта «Умный город» более системный».

Сибирские регионы в общероссийском рейтинге цифровизации

№ Субъект Российской Федерации Итоги 2018 года Прирост за год (с 2017 года) Прирост за второе полугодие балл место балл место место (+/-) балл (%) балл место место (+/-) балл (%) 1 Новосибирская область 73,1 10 52,48 33 23 39,29% 69,50 12 2 5,19% 2 Иркутская область 67,07 27 49,07 10 13 36,69% 63,48 27 0 5,66% 3 Томская область 64,24 35 43,17 46 11 48,81% 56,66 41 6 13,38% 4 Красноярский край 63,94 36 56,11 28 -8 13,95 % 59,82 35 -1 6,89% 5 Кемеровская область 62,09 37 39,61 51 14 56,75% 61,45 33 -4 1,05% 6 Омская область 60,3 40 43,12 47 7 39,86% 56,67 40 0 6,41% 7 Алтайский край 54,71 50 42,37 49 -1 29,13% 53,3 47 -3 2,65% 8 Республика Алтай 51,76 56 44,58 42 -14 16,11% 49,25 56 0 5,1% 9 Республика Хакасия 46,6 69 31,43 66 -3 48,26% 45,12 68 -1 3,27% 10 Забайкальский край 44,75 75 29,23 74 -1 53,11% 42,6 72 -3 5,04% 11 Республика Бурятия 43,65 77 30,54 69 -8 42,92% 41,86 74 -3 4,27% 12 Республика Тыва 39,74 85 34,04 62 -23 16,73% 38,2 83 -2 4,03%

Данные: бизнес-школа «Сколково»

«Я считаю, что программе не хватает вовлеченности жителей города – высказывает свою точку зрения еще один участник цифрового рынка. – А у нас большинство людей даже не знает о существовании такой программы и планах ее развития и реализации. Но программа ведь предназначена для горожан, а не для «освоения» бюджетных денег, поэтому надо спрашивать у горожан, чего бы их хотелось от этой программы».

В качестве примера «технологии для горожан» он приводит планирование маршрута внутри города, с учетом пробок, времени прибытия транспорта, всех переходов, пересадок и так далее. А в качестве ее воплощения – немецкий город Мюнхен. «Когда в 2013 году мне надо было спланировать время поездки от места проживания до аэропорта, я воспользовался городским сайтом – задал маршрут следования и в результате получил, во-первых, вид транспорта на котором мне надо добираться, во-вторых, время отправления от ближайшей к дому остановки и время, за которое до нее можно дойти, в-третьих, время прибытия на остановку для пересадки, с учетом времени на переход до станции, и, наконец, время прибытия поезда и время его следования. Утром, на следующий день, я был поражен немецкой точности предложенного мне расписания – я вышел из дома минуту-в-минуту и прибыл в аэропорт в точное время. Вот это для меня «умный регион». Надеюсь, что правительство Новосибирской области на правильном пути и в ближайшем будущем мы придем к аналогичной системе», — пояснил собеседник издания.

Вячеслав Куц тоже дал положительную оценку казахстанскому опыту. «Да, в Казахстане добились очень хороших результатов, внедрив «Электронное правительство». В отличие от России, где в каждом регионе свою специфика, в Казахстане существует унитарный подход. Переведенная в электронный вид услуга работает по всей стране. Сегодня в пяти крупнейших городах Казахстана реализуется концепция Smart Сity», — отметил Куц.

Еще на постсоветском пространстве, по его оценке, хороших результатов достигла Грузия. «Дома Юстиции в Грузии были построены раньше, чем наши МФЦ, и поразили даже старую Европу. Здесь можно получить паспорт и идентификационную карту с чипом; внести заявку на получение гражданства, вида на жительство; зарегистрировать предприятие любого вида или недвижимость; получить любую необходимую справку: свидетельство о рождении, бракосочетании — одним словом, сделать все то, для чего мы ходим по ЗАГСам, ОВИРам, налоговым и отделениям полиции. В Грузии объединили все под одной крышей. Тем самым они обеспечили комфорт для граждан и прозрачность для государства», — отмечает собеседник издания.

Еще лучший результат показала Эстония, которую признали цифровым государством. «Единая платформа E-Estonia – это амбициозный технологический проект, меняющий государственное управление. Любой гражданин Эстонии может проголосовать или оплатить штраф за неправильную парковку, не выходя из дома – говорит Вячеслав Куц. – Пользователям этой системы достаточно ввести данные о себе лишь один раз, поэтому можно забыть о заполнении бумаг у доктора или в банке. Нужный специалист просто открывает необходимую информацию, привязанную к индивидуальной ID-карте с чипом и собранную в одну платформу».

«Мы видим большой потенциал в цифровизации Новосибирска, и нам удалось серьезно продвинуться в вопросах стратегического партнерства с городом. Мы обязательно будем анонсировать значимые этапы развития нашего сотрудничества, – добавила вице-президент по стратегии АО «Ситроникс» Елена Шульгина. – Сейчас мы работаем над формированием в Новосибирске экосистемы локальных игроков – в качестве проектного офиса был выбран резидент Академгородка, Новосибирский институт программных систем. При этом в состав рабочей группы войдут представители различных органов исполнительной власти и другие партнеры. Вовлечение местных технологических компаний – важное условие как для успешного запуска и работы сервисов на местах, так и для контроля реализации единых федеральных стандартов «Умного города». Мы видим большие возможности в участии научного и технического потенциала города Новосибирска в реализации проекта и открыты к сотрудничеству».

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