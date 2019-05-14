Руководители следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области отчитались о своих доходах за 2018 год. Информация об этом 13 мая появилась на сайте СК РФ по Новосибирской области.

По данным декларации, руководитель СК по Новосибирской области Андрей Лелеко за 2018 год заработал 3,47 млн рублей. В списке имущества Андрея Лелеко — Nissan X-Trail, два земельных участка (площадью 672 и 367 кв. м),а также доли в трёх квартирах (площадью 63,4 кв. м, 29,2 кв. м,29,2 кв. м). Руководитель СК имеет в пользовании квартиру 121,1 кв. м. Супруга Андрея Лелеко владеет долями в двух квартирах площадями 29,2 кв. м, она задекларировала доход в размере 3,94 млн рублей.

Из заместителей руководителя СК самый большой годовой доход задекларировал Виталий Зарипов — 2,96 млн рублей. Первый заместитель руководителя СК Антон Бадулин задекларировал 2,76 млн рублей, другой заместитель Юрий Чистоходов заработал за год 2,87 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил об увеличении доходов руководителей избиркома Новосибирска.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.