Первые беспилотные комбайны начнут работу в сельхозпредприятиях Томской области с осени 2019 года. Об этом 13 мая сообщил заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов.

По информации ТАСС, в Томской области планируется с 2019 года тестировать беспилотные комбайны и тракторы. Они должны будут пройти весь цикл полевых работ — от подготовки почвы до уборки урожая.

«Надеемся, что осенью выйдут уже несколько комбайнов, которые будут управляться искусственным интеллектом. Порядка шести сельхозпредприятий подписали соглашения, начинают такое пилотирование. В рамках форума новых решений U-NOVUS-2019 в Томске 15-17 мая пройдет доработка дорожной карты, чтобы процесс был запущен», — сказал Андрей Антонов.

Он уточнил, что решения по созданию и внедрению комбайнов с системами беспилотного управления были предложены студентами вузов и состоявшимися специалистами в прошлом году на практической сессии компании Cognitive Technologies форума U-NOVUS. В этом году планируется сформировать бизнес-модель для внедрения технологии беспилотного управления и других цифровых технологий: беспроводных датчиков, систем прогнозирования метеоявлений, сбора и анализа данных и прочих.

Как пояснила ТАСС заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, новая система беспилотного управления предполагает совмещение различных технологий. В том числе границы рабочего участка будут заданы через спутниковую связь, а непосредственно для работы будут применяться встроенные интеллектуальные системы.

Организатором форума новых решений U-NOVUS выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязь России. Партнерами форума являются Газпромбанк, «Интер РАО», «Сибур холдинг», Сбербанк, «Роснано» и «Горсети». Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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