Полмиллиарда рублей вложил Барнаульский молочный комбинат в реконструкцию маслосырзавода

Быстрянский маслосырзавод, который является производственной площадкой Барнаульского молочного комбината Алтайского края, в конце мая 2019 года возобновит работу. В его реконструкцию было инвестировано более полумиллиарда рублей.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, сейчас на Быстрянском маслосырзаводе завершается первый этап модернизации производственных мощностей. Возобновить работу на предприятии планируют уже в конце мая текущего года.

Как уточнили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, работа маслосырзавода в Быстрянке была приостановлена в ноябре 2018 года. За этот период провели капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, полностью заменили старые коммуникации, трубопроводы, электрику. Реконструкция предприятия обошлась в полмиллиарда рублей.

По словам генерального директора холдинга «Барнаульский молочный комбинат» Александра Балушкина, от прежнего здания остались только стены. Специалисты смонтировали новое высокотехнологичное оборудование, которое позволит увеличить мощности по переработке молока со 120 до 200 тонн, а по завершении второго этапа реконструкции в конце 2019 года — до 300 тонн.

Следующим этапом модернизации, по данным пресс-службы регионального правительства, станет полная автоматизация всех процессов производства на предприятии — от приемки молока до упаковки сыра. Это повысит контроль качества, сократит издержки и снизит трудозатраты персонала.

Как пояснил Александр Балушкин, после автоматизации человеческий фактор планируют практически исключить. Весь процесс будет осуществляться в онлайн-режиме с использованием компьютерных технологий. Сыроделы будут лишь задавать параметры и контролировать. Причем традиции производства и технология выработки сыра останутся прежними. Гендиректор комбината отметил, что осенью на предприятии расширят линейку новым видом сыра.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» началась подготовка к монтажу крупногабаритного оборудования на площадке по производству компонентов высокооктанового бензина. Стоимость проекта оценивается в 9,7 млрд рублей.

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