Актуальный кинематограф Франции сфокусирован на острых проблемах и неповторимых настроениях сегодняшнего дня. Очередной, XIII Фестиваль французского кино состоится в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 15 по 19 мая.

В качестве фильма открытия 15 мая выбрана комедия «Блестяще», в центре которой судьбоносный диалог между алжиркой Нилой и профессором юридического факультета Пьером Мазаром, грозой всех студентов. Вспыхнувший на почве межкультурных противоречий конфликт между преподавателем и студенткой становится отправной точкой сюжета. Режиссер и сценарист фильма Иван Атталь в первую очередь известен публике как великолепный актер, но и в режиссуре он уже успел сказать свое слово.

Биографическая музыкальная драма «Барбара» рассказывает об изнанке киноискусства. Актриса Бриджит готовится к роли известной французской певицы Барбары. Прорабатывая характер, жесты, манеры и интонации дивы, Бриджит рискует потерять себя. Режиссер тем временем изучает архивные кадры, занимается подбором музыки и все больше очарован то ли Барбарой, то ли ее воплощением. Автор фильма Матьё Амальрик — еще один яркий представитель французского кинематографа, известный сильными режиссерскими и актерскими работами, обладатель престижных наград. Кстати, фильм «Барбара» стал обладателем приза жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2017 году и победителем премии «Сезар» в двух номинациях. Классический конфликт творческой личности и художественного образа разыгран по-французски изящно и остро.

Сюжет жизнеутверждающей истории с невеселым названием «Пациенты» разворачивается в реабилитационном центре. Здесь частично парализованному Бену и его новым друзьям предстоит восстановление и излечение, причем не столько физическое, сколько душевное. Даже в тяжелых жизненных условиях можно найти новые возможности и горизонты, приняв все вызовы и ограничения новой телесной реальности. Фильм сняли начинающие режиссеры Мехди Идир и Гран Кор Маляд, и три номинации на «Сезар» можно считать серьезной заявкой на будущее.

О приключениях Бекассин, дочки скромных бретонских фермеров, узнаем в одноименном фильме еще одного маститого представителя активно действующего в современном французском кинопроцессе поколения пятидесятилетних. Известный писатель, режиссер, продюсер и актер Брюно Подалидес обладает узнаваемым авторским стилем, одновременно легким и глубоким, лиричным и ироничным. Заглавная героиня, выросшая на детских сказках и фантазиях о таинственном голубом дереве, мечтает уехать в Париж, но становится няней маленькой девочки в аристократическом замке. Кажется, что все герои уже в кадре, однако для захватывающего сюжета не хватает случайного проходимца…

Сюжет фильма «Ревнивая» приводит в движение туго сжатая пружина отношений дочери и матери. Натали Пешё, разведенная преподаватель-филолог, буквально на глазах превращается из заботливой матери в болезненную ревнивицу. Сначала объектом всепожирающей страсти становится красавица-дочь, потом пожар перекидывается на друзей, коллег и соседей. Неожиданные метаморфозы женского характера на стыке искрометной комедии и психологического исследования прекрасно удались братьям Давиду и Стефану Фонкиносам (первый из них известен как один из ведущих современных романистов Франции), а исполнительница главной роли Карин Вьяр получила премию «Сезар».

Особое место в программе фестиваля занимает документальный фильм «Первый сеанс» французского психоаналитика и кинематографиста Жерара Миллера, раскрывающий тайны практического психоанализа. Среди героев фильма и обычные люди, и знаменитости, откровенно делящиеся опытом первого визита к аналитику: известный телеведущий Марк Оливье Фожель, актер Жак Вебер, экс-первая леди Франции Карла Бруни-Саркози, великий модельер Карл Лагерфельд и другие. Кроме того, четыре психоаналитика профессионально, деликатно и доступно, но отнюдь не примитивно, раскрывают тайны метода. Киносеанс продолжится сеансом коллективного обсуждения фильма вместе с одним из его героев, членом всемирной психоаналитической ассоциации, представителем школы лакановского психоанализа доктором Луисом Солано.

Фестиваль завершится исторической драмой «Боль» режиссера Эмануэля Финкеля вернет нас в июнь 1944 года, во Францию времен немецкой оккупации. Писатель и коммунист, деятель Сопротивления Робер Антельме арестован и депортирован. Его молодая жена, писательница Маргерит Дюрас, встречается с Пьером Рабье — французским агентом, работающим в гестапо. Окончание войны оборачивается для Маргерит агонией, болью, невыносимым ожиданием возвращения Робера.

Как видно, в фестивальной афише найдутся фильмы на любой вкус. Но фестиваль в «Победе» — это не только кино. С 17 по 20 мая в Белой галерее кинотеатра впервые в России будет проходить выставка современного французского плаката «Fabriqué en France». Плакат — высший жанр графического дизайна, который находится в авангарде и двигает вперед профессию, именно здесь находят свое отражение самые острые и актуальные тренды, формирующие визуальную картину мира XXI века. Посетить торжественное открытие выставки 15 мая смогут зрители фестиваля по билетам на фильм «Блестяще».

Фестиваль современных фильмов, снятых на исторической родине кинематографа, организован кинотеатром «Победа» в содружестве с культурно-информационным центром «Альянс Франсез», Посольством Франции в России и Французским институтом. Фильмы демонстрируются на языке оригинала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Яциневич, директор «Альянс Франсез – Новосибирск»

— Подборка фильмов XIII Кинофестиваля на мой взгляд уникальна тем, что она отражает современные социальные и культурные процессы, которые происходят в стране. Возможно, не все фильмы программы станут вечной классикой, хотя парочка из них и достойна этого, зато все они актуальны здесь и сейчас и находят отклик у французских зрителей. Фильм открытия «Блестяще» поднимает вопросы сложности национальной интеграции и ассимиляции, которые возникают, даже если тебе выпал шанс учиться в Сорбонне. Великолепные актеры и режиссер смогли отработать сложную тему, показав, что доброта, сострадание, любовь, умение находить понимание с партнером не зависят от цвета кожи и культурного бэкграунда. Мой любимый фильм «Пациенты» — продюсерский дебют и автобиография великолепного Grand Corps Malade, поэта и рэпера, который популярен во Франции так же, как в свое время Оксимирон в России. История реабилитации после травмы, полноценная жизнь в клинике, друзья, которые тоже в беде, в болезни, в несвободе, но которые могут быть счастливее многих здоровых людей. Мой личный выбор номер один, не пропустите. Еще один фильм из шести фестивальных — «Бекассин», вышел на экраны Франции в 2018 году и получили не только массу восторженных рецензий, но и пару призывов к бойкоту. Бретонские националисты были возмущены тем, что Бекассин говорит на французском, а не на бретонском языке и работает няней. Для меня же это отличная семейная комедия Брюно Подалидеса, чей фильм «На плаву» открывал фестиваль в 2017 году.

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