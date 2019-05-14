Власти Новосибирской области запустили программу льготной ипотеки на покупку жилья

Правительством Новосибирской области запущена программа льготной ипотеки на покупку строящегося жилья. Ожидается, что приобрести квартиры по сниженной ставке от 7,25% смогут более 1000 жителей региона.

По информации пресс-службы правительства НСО, реализация программы льготной ипотеки по ставке от 7,25% на приобретение квартиры в строящемся доме запланирована до конца 2021 года.

Как прокомментировали в министерстве строительства Новосибирской области, согласно новой ипотечной программе, льгота от 0,5% до максимальных 3% будет компенсироваться за счет средств регионального бюджета. На эти цели в областной казне в 2019 году предусмотрено порядка 155 млн рублей.

Новую программу льготной ипотеки власти Новосибирской области реализуют совместно с АО «ДОМ.РФ» и его партнером по реализации программ ипотечного кредитования на территории региона – АО «НОАИК».

Так, по программе льготной ипотеки можно приобрести квартиру у застройщика как в еще строящемся, так и в готовом доме. Базовая ставка по программе составляет 10,5%, размер скидки зависит от суммы займа. Ставка для заемщика устанавливается на весь срок займа, и не подлежит повышению до окончания действия договора.

Воспользоваться льготной ипотекой смогут граждане, постоянно проживающие и работающие на территории Новосибирской области и относящиеся к перечню социально значимых категорий. Таких, по данным пресс-службы регионального правительства, более 1000 человек.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что более 120 молодых семей Новосибирской области в 2019 году получат господдержку на приобретение жилья. На эти нужды в федеральном бюджете предусмотрено почти 63 млн рублей.

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