Служба исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей с целью выяснить их отношение к различным практикам повышения квалификации. Новосибирская область заняла 5 место в рейтинге регионов РФ по данному показателю. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Первое место в указанном рейтинге занимает Челябинская область, в которой 97% респондентов когда-либо занимались повышением квалификации. На втором месте Тюменская область с показателем 92%. Самарская и Иркутская области, а также республика Татарстан заняли третье место – 91% опрошенных подтвердили, что проходили повышение квалификации. Четвертое место у Свердловской области – 90%. Новосибирская область с показателем 89% разделила пятое место вместе с Волгоградской областью, Красноярским краем и Москвой.

По данным опроса, больше всего респонденты из Новосибирской области для повышения квалификации прибегают к чтению профессиональной литературы – 82%. Половина опрошенных прибегают к посещению групповых тренингов. Только 11% респондентов Новосибирской области признали, что посещают профессиональных коуч-сессии.

Опрос проводился с 20 по 29 марта среди 5 140 российских соискателей.

Напомним, что 30 апреля «Континент Сибирь» сообщил о том, на сколько жители Новосибирска оценили заботу работодателей о них.

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