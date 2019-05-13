Анатолий Локоть: «Необходимо раньше срока закончить капремонт на улице Большевистской»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по реализации в городе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава города поручил подрядчикам завершить реконструкцию Большевистской улицы раньше срока.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, Анатолий Локоть поставил задачу перед подрядчиком – сдать Большевистскую улицу раньше намеченных сроков, а именно до начала сентября.

«Учитывая, что объект является магистральной трассой, необходимо ускориться, но не за счет качества. Это – въезд в город, лицо Октябрьского района. Большое внимание необходимо уделить благоустройству прилегающей территории — тротуарам, газонам, съездам-выездам, остановкам и пандусам», – подчеркнул глава города.

В 2019 году в рамках национального проекта будут отремонтированы ул. Большевистская (участок от дома №48 до ул. Выборной протяженностью 1,79 км) и улица Фабричная (участок от железнодорожного путепровода до развилки Димитровского моста протяженностью 1,61 км). Подрядчиком на обоих объектах выступает ООО «Перлит-Строй».

Помимо обновления дорожного покрытия предусмотрено восстановление тротуаров, устройство посадочных площадок, установка комплекса видеофиксации, реконструкция светофорных объектов, дорожная разметка термопластиком и ликвидация мест концентрации ДТП.

По словам Анатолия Локтя, в настоящее время идет фрезерование поверхностей, на некоторых участках уже положили выравнивающий слой. Всего в текущем году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать 15 объектов общей протяженностью 20 км. Самый масштабный из них – участок Бердского шоссе от Матвеевки до въезда в Академгородок, его длина – 7 км.

Также в 2019 году будет проводиться реконструкция дорожных объектов, предусматривающая изменение линейных параметров дороги на ул. Станционной, ул. Кедровой и ГБШ.

Общий объем финансирования нацпроекта в 2019 составил чуть более 1 млрд рублей. Из них 480 млн рублей – средства федерального бюджета, 320 млн — областного, и 215,27 млн – деньги городской казны.

Напомним, что развитие дорожной отрасли – один из городских приоритетов, определенных мэром Анатолием Локтем на ближайшие годы. Реализация федерального проекта третий год подряд позволяет значительно усилить возможности городского бюджета, увеличить объемы капитального ремонта дорожного полотна и выйти на нормативные показатели.

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