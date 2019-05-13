Госкомитет энергетики и тарифного регулирования Хакасии возглавил Манук Данданян

Глава Хакасии назначил и.о председателя государственного комитета энергетики и тарифного регулирования республики. По результатам конкурсного отбора руководителем комитета стал Манук Данданян.
По информации пресс-службы правительства Хакасии, решение о создании государственного комитета энергетики и тарифного регулирования республики было принято сразу после вступления Валентина Коновалова в должность главы региона.
Необходимость выделения данного комитета в отдельную структуру поддержала федеральная комиссия по вопросам ЖКХ и энергетики, сформированная в Хакасии по поручению полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
По словам главы Хакасии, сейчас перед новым руководителем стоит задача за короткий срок реформировать сферу энергетики и коммунальный комплекс республики. На госкомитет энергетики и тарифного регулирования ложится большая ответственность.
Манук Данданян родился в селе Ашкала на территории Грузии. Окончил Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова по специальности юрист. Имеет опыт в формировании тарифов. С 2013 по 2017 год работал специалистом 1 разряда, советником, ведущим советником группы организационно-правового сопровождения и кадровой работы Государственного комитета по тарифам и энергетике республики.
С 2017 года трудился в должности начальника отдела товарных, финансовых рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Хакасии.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что главе Хакасии Валентину Коновалову представили нового заместителя министра природных ресурсов и экологии по охране окружающей среды. Им назначена Ольга Лушникова.