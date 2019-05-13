Алишер Усманов получил орден Дружбы из рук первого президента Казахстана

Федор Туров
 
Фото: Пресс-служба Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил учредителя  USM Holdings Алишера Усманова орденом Дружбы I степени.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы («Достык») I степени основателю OOO «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишеру Усманову. Награда была вручена «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией», сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.

В 2011 году Алишер Усманов также был награжден орденом «Достык» II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».

Сообщается, что указ о награждении Алишера Усманова был подписан президентом Казахстана еще в декабре 2018 года, но вручение награды состоялось лишь в мае.

Алишер Усманов — основатель холдинга USM, контролирующего производителя железорудной продукции «Металлоинвест» и сотового оператора «МегаФон». Кроме того, через совместное предприятие с «МегаФоном» и «Газпромбанком» он является совладельцем технологической компании Mail.ru Group.

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