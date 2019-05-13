В аэропорту Барнаула стартовал второй этап работ по ремонту взлетно-посадочной полосы

АО «Авиапредприятие «Алтай», которое входит в холдинг «Новапорт», приступило ко второму этапу реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Барнаул Алтайского края за 15 млн рублей.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта Барнаул, ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе были начаты в 2018 году и предусматривают 6 этапов. Сейчас подрядчики приступили к выполнению второго этапа. Его стоимость составит порядка 15 млн рублей. По информации «Интерфакса», в среднем общая стоимость реконструкции ВПП оценивается в 90 млн рублей.

Ранее проводилась планово-предупредительная реконструкция аэродромного покрытия «ямочным» методом, когда ремонтировались небольшие изношенные участки.

А в 2018 году старое покрытие в центральной части ВПП полностью сняли единым участком площадью 30 Х 467 м и заменили новым, увеличив вдвое площадь ремонта. В результате получилось не только отремонтированное, но и идеально ровное покрытие.

В текущем году, как пишет пресс-служба аэропорта Барнаула, принято решение продолжить ремонт методом сплошного захвата полосы. Работы планируют завершить 31 мая 2019. Ремонт будут производить в «технологические окна», в дневное время, поэтому сохранится стабильная и непрерывная работа всех подразделений аэропорта и график полетов.

Текущий ремонт будет выполнен за счет средств АО «Авиапредприятие «Алтай». Ежегодно планируется обновлять по 1/6 части полосы. Полная замена центральной части верхнего покрытия ВПП завершится к 2023 году.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкцию специализированных оборудований, помещений и строительство объектов аэродромной инфраструктуры международного аэропорта в Кемерове необходимо 5 млрд рублей.

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