В Новосибирской области создадут центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.
На заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора региона Андрея Травникова было одобрено создание в регионе центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Как доложил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, постановление правительства региона «О центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новосибирской области» разработано в целях исполнения Указа Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров будет заниматься информационно-консультационной деятельностью для содействия созданию субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организацией работы по повышению информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Согласно принятому постановлению функции такого центра в регионе возложены на АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
Открытие центра компетенций – одно из направлений регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Наряду с открытием центра, проектом предусмотрено выделение грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, субсидии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Основная цель проекта – увеличить число граждан, вовлеченных в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве.
Напомним, что 7 мая Андрей Травников в рамках исполнения другого национального проекта — Образование — посетил школы, строящиеся в Новосибирске.