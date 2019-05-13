Директор новосибирского филиала ГК «Выбери Радио» Денис Калабухов, руководивший филиалом с 2011 года, перешел в управляющую компанию второго по величине в России оператора наружной рекламы Gallery. Напомним, что эту компанию в конце 2018 году приобрел основатель холдинга «Выбери Радио», экс-глава «МегаФона» Иван Таврин.

На этой неделе директором новосибирского филиала группы компаний «Выбери Радио» был назначен Константин Матис. Ранее эту должность занимал Денис Калабухов, руководивший филиалом с 2011 года.

Филиал «Выбери Радио» в Новосибирске включает радиостанции «Европа Плюс», «Ретро FM», «Дорожное Радио», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», «Радио Дача», Love Radio, Business FM, Городская волна, Радио 54.

За время работы Дениса Калабухова филиал увеличил количество своих радиостанций с четырех до десяти, благодаря чему стал крупнейшим радиохолдингом Новосибирска и самым большим филиалом группы компаний в России. В 2016 году Денис Калабухов был назначен региональным директором ГК «Выбери радио», дополнительно получив в управление филиалы Кузбасса (Новокузнецк, Кемерово, Междуреченск) и Челябинска. Также Денис Калабухов является совладельцем новосибирского портала «Сиб.Фм».

Как сообщили в «Выбери Радио», Денис Калабухов перешел в управляющую компанию оператора наружной рекламы Gallery. В конце 2018 года эту компанию приобрел основатель «Выбери Радио», экс-глава «МегаФона» Иван Таврин. С 2019 года новосибирский филиал «Выбери Радио» стал эксклюзивным партнером по размещению рекламных кампаний на поверхностях Gallery по всей России.

«Я не покидаю компанию, а перехожу в другое направление и на более глобальный уровень. Акционеры у Gallery и «Выбери Радио» одни, – говорит Денис Калабухов. – Новосибирский филиал остается в надежных руках Константина Матиса».

Константин Матис пришел в «Выбери Радио» из «Российской газеты», где занимал должность директора Сибирского окружного филиала, включающего в себя пять городов: Новосибирск, Барнаул, Омск, Кемерово и Томск. В «Российской газете» Константин Матис с 2005 года, в должности директора – с 2011 года.

«С компанией «Выбери Радио» я знаком давно, – отметил Константин Матис. – Мы вместе проводили «Российско-немецкий культурно-деловой форум». На этапе подготовки меня приятно впечатлили подходы к работе и управлению проектами в этом радиохолдинге. Поэтому, когда мне предложили возглавить новосибирский филиал, я сразу согласился».

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