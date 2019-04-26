«СДС-Уголь» инвестирует в развитие Мурманского транспортного узла

В рамках концессии по строительству терминала «Лавна» АО ХК «СДС-Уголь», имеющее на территории Кузбасса ряд угольных предприятий, подписало соглашение с государственной транспортной лизинговой компанией.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, проект по строительству терминала «Лавна» реализуется в рамках развития Мурманского транспортного узла и включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, дорожную карту по переориентации российских внешнеторговых грузов в морские порты РФ, транспортную стратегию и государственную программу «Развитие транспортной системы России».

Угольный перевалочный комплекс будет построен на принципах государственно-частного партнерства. Механизм реализации разработан с учетом строительства объектов федеральной собственности, объекта концессии и угольного терминала, строительство которого уже началось. В 2021 году планируется выход проекта на плановую мощность 18 млн тонн в год.

Как отметил заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов, этот круглогодичный порт — хорошая альтернатива прибалтийским портам для отправки кузбасского угля на рынки Западной Европы. Это поможет улучшить работу системы поставок и отгрузок в угольной промышленности Кузбасса.

В соответствии с соглашением, в реализации стратегического проекта также примут участие ПАО «ГТЛК», АО Компания «БизнесГлобус», АО «Центр развития портовой инфраструктуры» и АО «РЖД-Инфраструктурные проекты».

Проект, как сообщает пресс-служба региональной администрации, предусматривает применение наилучших доступных технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду. В рамках проекта предусмотрено также строительство подъездных путей необщего пользования протяженностью 2,3 км.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что депутаты областного совета Кузбасса приняли решение переименовать высший исполнительный орган власти Кемеровской области — коллегию администрации в правительство.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.