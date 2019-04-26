Муниципальные образования Алтайского края получат 248 млн рублей

Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дотации на сбалансированность бюджетов муниципальных образований. Ее объем составил 248 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, дотации в объеме 248 млн рубей на сбалансированность бюджета будут предоставлены муниципальным образованиям региона. Средства распределят исходя из эффективности работы органов местного самоуправления по увеличению налоговой базы и качества управления муниципальными финансами, а также в целях компенсации муниципалитетам выпадающих доходов дорожных фондов, возникшей в связи с изменением в 2019 году подходов к формированию муниципальных дорожных фондов.

Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.

Общий объем дотации на сбалансированность, распределенный в 2019 году, составил 300 млн рублей, уточняют в министерстве финансов Алтайского края.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что государственные и муниципальные учреждения социальной сферы Алтайского края дополнительно получили 2,2 млрд рублей из регионального бюджета. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко.

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