Анатолий Локоть рассказал о планах по ремонту жилых домов в 2019 году

По словам мэра города Новосибирска Анатолия Локтя, в 2019 планируется провести ремонт в 543 домах. Об этом он рассказал на встрече с журналистами 26 апреля.

Глава администрации Новосибирска отметил, что за прошедшие 5 лет капитально отремонтировали более 1600 домов. На этот год планируется провести в домах жителей 1276 видов работ. Стоит отметить, что в одном доме могут одновременно проводиться несколько работ, однако, как отметил Анатолий Локоть, делать сразу все в одном доме затруднительно. «Мы ставили цель заходить комплексно на каждый дом, то есть если начинать, то делать сразу все нужные работы. Однако не всегда это получается, не всегда удобно. В первую очередь, по времени, потому что ремонт, например, стояков, которые входят в капитальный ремонт, требует согласования с жителями этого дома. Это сложная и непростая работа, жители ведут себя по-разному, иногда собственников просто нет в квартире. Поэтому провести все виды работ за один сезон или год удается не всегда», — отметил мэр Новосибирска.

Что касается видов работ, которые будут проводиться, то, по словам Анатолия Локтя в 673 домах займутся ремонтом внутридомовых инженерных систем, холодного и горячего водоснабжения, а также канализации, водоотведения, газового и электроснабжения. Известно, что в 198 домах отремонтируют крыши и кровли, а в 114 домах сделают систему водоснабжения. Фасады отремонтируют в 108 домах, а подвальные помещения в 102. Кроме того, во многих зданиях проведут такие работы, как ремонт и замена лифтов, а также ремонт фундаментов.

Мэр Новосибирска отметил, что в этом году уже завершены работы в 83 многоквартирных домах, а сейчас ремонт проходит в 161 доме. «Это хороший показатель текущего выполнения плана за 2019 год. Нет сомнений, что он будет выполнен в срок. Основное внимание мы обращаем на качество проведения работ. Я все время спрашиваю со своих работников и сотрудников, чтобы работали с подрядчиком именно в качестве. Если есть замечания, то возвращаться и переделывать. Качество у нас в приоритете», — подчеркнул Анатолий Локоть.

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