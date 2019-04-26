В Новосибирскую область пришел холодный фронт

В ближайшие дни погода в Новосибирской области будет только ухудшаться. В последние дни апреля на горожан обрушатся сильный ветер, мокрый снег и дождь.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 26 апреля на территории Новосибирска ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, местами пройдет дождь. Температура днем составит +8..+10 °С.

В субботу, 27 апреля, ветер немного стихнет, будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Однако температура ночью может опуститься до минусовых отметок, -1..-3 °С. Днем воздух прогреется до +5..+7 °С. Ожидаются мокрый снег и дождь.

В воскресенье, 28 апреля, погода существенно не изменится. Ночью также сохранятся минусовые отметки, а днем столбики термометров могут показать +9..+11 °С. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Немного улучшится погода только на следующей недели. По данным Яндекс.Погоды, циклон с Европейской территории России принесет в последних числах апреля в Новосибирск пасмурную, но теплую погоду.

В понедельник, 29 апреля, днем воздух прогреется до +17…+19 °С.

Но период теплой погоды сменится похолоданием. Уже во вторник, 30 апреля, днем столбики термометров зафиксируются на отметке +11…+13 °С, возможен дождь. Минимум ожидается как раз на среду, 1 мая, днем воздух прогреется до +4…+5 °С, возможны дождь, а ночью — заморозки.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

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