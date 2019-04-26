С начала года, по данным подведомственной радиочастотной службы, подведомственной Роскомнадзору, количество базовых станций основных «большой четверки» операторов мобильной связи увеличилось на 3%. И почти треть из них приходится на «МегаФон».

Самый быстрый прирост ожидаемо показали базовые станции стандарта LTE – за четыре месяца их количество выросло на 6%, до 260 334. Станции второго и третьего поколения (стандартов GSM и IMT-2000/UMTS) тоже строились, но меньшими темпами – с начала года из стало больше всего на 1% и на сегодняшний день работает 458 948 таких станций.

Если разделить общее количество станций между операторами (719 282 единицы передающих устройств), то лидером выступает «МегаФон» – на долю оператора приходится 32% от общего числа передатчиков «большой четверки». Число базовых станций в его сети на 1 апреля составляет 232 055 единиц. Для сравнения, у МТС работает 180 068 станций, у Tele2 – 156 972, у «Билайна» – 150 187.

Всего на территории России эксплуатируется более 2 млн. РЭС различных служб радиосвязи.

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