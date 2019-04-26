Проект идеологического квеста «Линии связи» не для тех, кто гадает, он для особых, кто анализирует. Я определил четыре линии ментальных путешествий — свобода, собственность, творчество и справедливость. Свобода нам дана, чтобы идти своей дорогой. Собственность — чтобы понимать, чего мы стоим. Мы верим в справедливость, потому что хотим продолжать свой путь, несмотря ни на что. Творческая сумасшедшинка обнажает будущее, указывает направление, рисует смыслы всех перемещений. Теперь мы можем осознать, как этими понятиями воспользовались лучшие.

Я бросил клич в середине апреля. И за эти считанные дни в число героев уже попало два десятка отважных представителей бизнеса, культуры и науки. Каждый из них рассказал свою историю с привязкой к местности. Каждая «нанизывается» на карты Google, чтобы можно было путешествовать как географически, так и философски.

У проекта сложился мощный общероссийский бэкграунд — за техническое исполнение взялся Юрий Лабунов из Брянска, пополнять «копилку» историй взялись журналисты из Новосибирска, Москвы, Кирова и других городов страны.

Мы сошлись на том, что основополагающие, краеугольные понятия гражданского общества девальвированы и размыты в России до степени асемантичности. Мы желаем вернуть смысл словам, насытив их содержанием, мы хотим дать возможность гражданам увидеть, осознать, понять, почувствовать значение таких слов, как «свобода», «справедливость», «собственность» и «творчество».

Наша интерактивная карта понятий ежедневно пополняется историями известных людей из разных городов и стран, а в результате мало-помалу складывается геоинформационная система, снабженная текстовыми, фото- и видеоматериалами. Это свободный и открытый для всех мыслящих «квест», в котором можно путешествовать по трем координатам — понятийным, личностным и географическим.

Географические границы уже сегодня впечатляют. Размышляя о свободе, Слава Степанов, совладелец компании Gelio Vostok, фотограф-высотник, вспомнил путешествие на Капский полуостров: «Настоящее чувство свободы я ощутил, когда попал на мыс Доброй Надежды. Это перекресток двух океанов — Атлантического и Индийского (хотя, по некоторым оценкам, трех, ведь сейчас еще появился Южный), довольно отвесная скала с активным рельефом. Это место, где чувство свободы можно ощутить тактильно». Он материалист, для него понятие «свобода» носит «физический» характер. Рассуждать о такой свободе можно не только от лица покорителя пространств, когда дух захватывает от красоты «картинки», но и от лица рисовальщика — Слава «сбегал» в творчество, прописавшись на Затулинке, и от лица любителя истории. Когда Gelio попал в Сузунский монетный двор, его впечатлила история «сибирской» монеты, которая имела хождение только до Уральского хребта. Это одна из первых монет специальных выпусков, предназначенных для региональных окраин Российской империи. Центральная Россия признавала только питерскую чеканку. «Получается этакое финансовое заточение на огромной территории, — заключает Степанов. — Мне интересно размышлять о разных прочтениях понятия «свобода», ведь я никогда эту самую свободу не терял».

Для генерального директора «ДатаКрат–С» Михаила Матюхина заточением может быть и собственность. Ведь когда ты не знаешь, что с ней делать, — она тебя тяготит, лежит и гниет. «Я бы цепочку понятий рассматривал, — формулирует Михаил. — Собственность — понятие, близкое к владению. А владение связано с ментальной властью. А власть — это реализуемая на практике возможность управлять. А управление в свою очередь — это процесс достижения цели. Собственность стоит рассматривать только как часть этой линейки». Айтишник Матюхин, развивающий загородное поселение и выпускающий сыр под собственной торговой маркой «Деревенская корзинка», добавляет, что собственность — это в первую очередь владение собственной жизнью, уверенное управление своими уникальными навыками.

Еще одна составляющая сложной системы «владения собой» — справедливость. Об этой отрицательной обратной связи, заставляющей «чистить» сигналы своего внутреннего «я», говорит руководитель компании «Спектратек» Артем Попов: «В устройстве Мира заложен код справедливости. Справедливости жесткой, прямолинейной, бьющей, как металлический прут. В хреновой для себя ситуации мозги, истерично ковыряясь в памяти в поисках решения, сами найдут параллели, как клеймили кого-то ранее, вызывая непреодолимые угрызения». Возможно, в этой невозмутимости заключается секрет его успеха в бизнесе: «Кинули или оскорбили тебя? Ничего, повод ухмыльнуться настанет рано или поздно. Видишь несправедливость в Мире, и она заставляет что-то делать в попытке победить ее без гарантии результата? Значит, не все потеряно!»

Вернее, все только начинается. Скажем, творчество председателя Союза молодых композиторов Ильи Ильдеркина стало стержнем его жизни в тот момент, когда он… услышал скрипку: «В 2005 году я пел песни под гитару в толпе панков. Одна девушка достала скрипку и стала подыгрывать. Для меня, человека с дипломом ПТУ, мебельщика с разрядом, это был культурный шок. Жизнь навсегда изменилась. Я собрался с духом и отправился поступать в музыкальный колледж им. Жиркова». С тех пор он поступил в Новосибирскую государственную консерваторию, возглавил МолОт, создал Молодежный оркестр Новосибирска. А 29 апреля выйдет на сцену Камерного зала филармонии, чтобы объявить кульминацию Международного фестиваля «Новая музыка Сибири». На этом концерте десять молодых композиторов с географией от Новосибирска до Лондона представят свои лучшие работы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.