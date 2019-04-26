Россельхозбанк потребовал банкротства депутата Законодательного собрания Омской области от партии «Единая Россия» и крупного в прошлом бизнесмена Сергея Головачева. Сумма долга парламентария перед банкирами составляет около 117,8 млн рублей. Иск в первой инстанции рассмотрит Арбитражный суд Омской области, дата рассмотрения пока не назначена.

В апреле прошлого года было завершено исполнительное производство в группе предприятий «Агрокомплекс «Ударный», учредителем и руководителем которого выступал Сергей Головачев. Организация была ликвидирована осенью 2015 года. Кроме того, Сергей Головачев был основателем еще трех прекративших сейчас работу предприятий: ООО «Русское поле», ООО «Лесэкспо» и ООО «Сибшинтрейд-Агро». Весной 2017 года Сергей Головачев давал интервью журналистам «Эха Москвы» в качестве акционера группы компаний «Синергия», контролировавшей, в том числе, ООО «Свинокомплекс «Пермский», однако осенью того же года заявил о «выходе из бизнеса». Получить комментарий у Сергея Головачева не удалось.

Напомним, в апреле текущего года депутаты омского заксобрания отчитались об имуществе и доходах за 2018 год, при этом Сергей Головачев оказался самым бедным парламентарием. За год он задекларировал нулевой доход, его супруга заработала лишь 207 тыс. рублей. В собственности Сергея Головачева находятся два земельных участка в России, а в пользовании – квартира площадью 36,9 кв. м. Личного транспорта у депутата нет. По итогам 2017 года доход Сергея Головачева составил 19,9 тыс. рублей.

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