Заксобрание Иркутской области одобрило инициативу избрания мэра столицы по итогам конкурса

Депутаты заксобрания Иркутской области приняли в первом чтении проект закона, предлагающий избрание главы Иркутска по итогам конкурса вместо установленного порядка выборов мэра из числа депутатов городской думы.

По информации пресс-службы заксобрания Иркутской области, на 12-й внеочередной сессии принят в первом чтении законопроект, которым предлагается избирать мэра Иркутска на конкурсной основе. Законопроект ранее внесли в ЗС депутаты Андрей Андреев (КПРФ) и Дмитрий Тютрин (ЛДПР).

Стоит отметить, что в настоящее время мэр Иркутска назначается из числа депутатов городской думы.

Так, на внеочередную сессию, созванную по инициативе 21 парламентария, изначально были вынесены два проекта закона. Первый от губернатора области Сергея Левченко предусматривал прямые выборы главы города. Второй — от депутатов, предлагающий выбирать мэра на конкурсной основе.

Результатом сессии стало принятие в первом чтении проекта закона, которым мэра Иркутска предлагается избирать на конкурсной основе из числа кандидатов, предоставивших документы в конкурсную комиссию для участия в выборах. Данную инициативу поддержало 27 депутатов. А поправка губернатора о прямых выборах мэра была отклонена.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев встретился с послом республики Корея в РФ господином У Юн Гыном. Стороны обсудили вопросы взаимодействия территорий.

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