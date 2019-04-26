Глава республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил надбавку в размере 400% к своему должностному окладу и должностным окладам членов регионального правительства «за особые условия труда». По данным REGNUM, соответствующее постановление правительства Хакасии, подписанное Валентином Коноваловым, опубликовано 25 апреля на официальном сайте региональной администрации.

Документ предписывает внести в ранее действующее постановление об утверждении порядка осуществления доплат к должностному окладу членам республиканского правительства.

«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия», — говорится в документе.

В настоящее время, как сообщается на сайте, постановление проходит экспертизу, которая должна быть завершена до 29 апреля.

Напомним, что 5 апреля хакасский экономист Евгений Мамаев рассказал о том, почему Валентин Коновалов оказался не в состоянии выполнить свои обещания «детям ВОВ.

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