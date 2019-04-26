На ипотечном рынке Новосибирской области произошло два важных изменения: для застройщиков законодательно была закреплена практика эскроу-счетов, а услуги по ипотеке стремительно переходят в цифровую сферу. О том, какие возможности в этих направлениях предлагает клиентам Сбербанк, «Континенту Сибирь» рассказала директор по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Сибирского банка ПАО Сбербанк МАРИЯ РОМЧАНОВА.

— Насколько безопасно на рынке Новосибирской области сегодня покупать недвижимость?

— Новосибирский рынок традиционно силен участниками, входящими в профессиональные сообщества. Большинство из них выстраивают отношения со своим клиентом на основе договоров о предоставлении услуг, а есть и такие, которые принимают на себя определенные компенсаторные обязательства. Это происходит в ситуации, если у клиента возникают сложности с приобретенной недвижимостью — такое случается, поскольку данные сделки сопряжены с риском.

Для нас как для банка это является важным аспектом, потому что мы понимаем: наши сотрудники, взаимодействуя с такими партнерами, также защищают нашего клиента.

Важная задача Сбербанка — не только выдать кредит, но и предоставить весь сервис от момента консультации до завершения пользования кредитными средствами.

Если говорить о рынке первичного жилья, есть положительные тенденции по ряду объектов, которые не были сданы новоселам в регламентированное время. Тем не менее вопрос выбора надежного застройщика, гарантирующего завершение строительства вовремя, актуален для наших клиентов. Покупателям очень важно оценить совокупность факторов при выборе квартиры: наличие аккредитации объекта в банке, опыт на рынке в части количества введенных объектов и сроков сдачи.

И здесь важной составляющей является закон об эскроу-счетах, призванный регламентировать отношения между застройщиком и покупателем объекта недвижимости.

— Как вы оцениваете эскроу-счета с точки зрения защиты от недобросовестных застройщиков?

— Такая законодательная инициатива, безусловно, повысит меру ответственности застройщика за проводимые действия, за качество и сроки ввода объекта. Сам механизм эскроу-счетов подразумевает, что средства дольщиков до момента ввода в эксплуатацию объекта недвижимости не достаются застройщику. Так, он не сможет направить их на другие проекты, что убережет его от желания начать несколько строек и, например, не справиться с заявленными объемами. Такие печальные истории имеют место во всех регионах России.

В связи с этим хотелось бы посоветовать клиентам обращать внимание на то, сотрудничает ли застройщик с банком, а также перешел ли он на эскроу-счета. Это важно с точки зрения безопасности — в том числе новый механизм подразумевает возможность расторжения ДДУ и возврат денежных средств покупателю объекта недвижимости.

— Какие преимущества покупателю недвижимости дает приложение «ДомКлик» с точки зрения удобства и безопасности?

— «ДомКлик» дает ряд преимуществ как для клиентов — физических лиц, так и для профессиональных участников рынка. Интерес к нему со стороны партнеров — агентств недвижимости и застройщиков — вызывает тот факт, что основной поток наших клиентов имеют одобренное ипотечное решение.

Благодаря нашей интернет-площадке у клиента есть возможность не только посмотреть все актуальные предложения (квартиры, комнаты, объекты аренды, дома на земле, коммерческую недвижимость) от партнеров и физических лиц. «ДомКлик» позволяет сразу сделать звонок агенту, отделу продаж застройщика или собственнику по понравившемуся объявлению и назначить встречу для просмотра объекта. Отмечу, что Сбербанк по объектам недвижимости, размещаемым на «ДомКлик» с адресными данными, предоставляет скидку 0,3% по ипотечному кредиту — тоже весомый аргумент, чтобы стать новоселом с помощью нашей интернет-площадки.

Наши партнеры застройщики на площадке «ДомКлик» размещают информацию о новостройках с презентацией планировочных решений. Определенным прорывом является то, что мы не размещаем на сайте одну типовую планировку, у нас есть все возможные планировки и виртуальные экскурсии по квартирам.

«ДомКлик» — это еще и личный кабинет, позволяющий клиенту в режиме 24/7 подать заявку на одобрение ипотечного кредита — в любое удобное время, в любом месте, для этого потребуется лишь устройство с доступом в Интернет. После получения положительного решения по кредиту клиент всю сделку до момента выдачи ипотеки может провести в режиме онлайн с нашими сотрудниками: при подборе объекта разместить пакет документов удаленно, а наш менеджер сопроводит весь процесс по телефону или в чате личного кабинета заемщика. Такой формат проведения ипотечной сделки, думаю, можно отнести к серьезному преимуществу Сбербанка — таких прецедентов на рынке нет.

— Помогают ли онлайн-сервисы Сбербанка сэкономить время покупателю недвижимости?

— Чтобы ускорить процесс от подбора вариантов до заключения сделки, мы работаем по принципу первого освободившегося менеджера. Также отчет об оценке объекта недвижимости теперь мы принимаем в электронном виде — проще, быстрее и понятнее для всех. В среднем время на его подготовку и представление менеджеру банка сократилось с пяти дней до трех, не говоря уже о том, сколько деревьев мы спасли.

По ряду объектов, размещенных на «ДомКлик», мы не просим отчет об оценке — это экономит и деньги, и время клиента.

— Как функционирует сервис анализа цены? Какие преференции этот сервис несет клиенту?

— Для того чтобы быстрее прийти к хорошей цене по сделке — той, которая устроит продавца и покупателя, — необходимо понимать диалог между этими двумя сторонами.

Естественно, что при том количестве сделок, которые ежедневно проводит Сбербанк, у нас есть возможность анализировать реально прошедшие сделки, чтобы оценить стоимость определенного объекта недвижимости.

При помощи сервиса «Анализ цены» у наших клиентов и партнеров есть возможность заказать такой отчет и посмотреть основной объем сделок, который уже был совершен, чтобы ориентироваться в ценовой категории интересующих предложений. Это позволит сформировать понимание у сторон, какая цена за недвижимость является адекватной. Такой отчет готовится в течение суток.

— А как можно защитить денежные средства клиентов при совершении сделки?

— Благодаря сервису «Безопасные расчеты», при котором деньги от покупателя поступают на специальный счет и направляются продавцу после факта перехода права собственности на объект недвижимости. Для экономии времени также рекомендую электронную регистрацию сделки: весь пакет документов в Росреестр направляется из банка. Эти сервисы работают как для наших клиентов с ипотекой, так и для тех, кто приобретает объект с помощью собственных средств без кредита. И в первом, и во втором случае это деньги, которые требуют внимательного отношения.

— Сколько клиентов Сбербанка на сегодня уже воспользовались сервисами для покупки недвижимости?

— В среднем мы выдаем около 6 тыс. ипотечных кредитов в месяц, за февраль зафиксировано порядка 12 тыс. звонков по объявлениям, размещенным на наших сервисах, и есть тенденция к росту: в марте поступило уже 14 тыс. звонков. Как я уже говорила, основной трафик на площадке создают клиенты с уже одобренным ипотечным решением, то есть это не просто люди, которые интересуются, а потенциальные покупатели.

Сегодня в Сбербанке почти 100% клиентов работают с банком онлайн. Около 28% клиентов подают заявку по недвижимости через «ДомКлик», число клиентов, которые попадают на наш сервис через партнеров банка, примерно 30–35%. Мы предоставляем нашим клиентам весь спектр возможных каналов коммуникаций и сервисов, позволяющих подать заявку на ипотеку, выбрать объект, определить цену на него, сделать регистрацию в Росреестре комфортной, защитить свои деньги в ходе расчетов. Лучший клиентский опыт при проведении сделок с недвижимостью — наша ключевая задача.

Около 28% клиентов подают заявку по недвижимости через «ДомКлик», примерно 30–35% клиентов попадают на платформу через партнеров Сбербанка.

Основной поток клиентов на «ДомКлик» имеют одобренное ипотечное решение.

По объектам недвижимости, размещаемым на платформе «ДомКлик» с адресными данными, Сбербанк предоставляет скидку 0,3% по ипотечному кредиту.

Сервис «Анализ цены» позволяет клиентам и партнерам оценить стоимость конкретного объекта недвижимости.

Благодаря сервису Сбербанка «Безопасные расчеты» деньги от покупателя поступают на специальный счет и направляются продавцу после факта перехода права собственности на объект недвижимости.

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