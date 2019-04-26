Компанию, занимавшуюся строительством Бугринского моста, просят признать банкротом

В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от компании «Спецтрансстрой» с требованием признать банкротом предприятие «Сибавтобан», которое занималось строительством Бугринского моста.

Согласно материалам, размещенным на официальном сайте арбитражного суда Новосибирской области, банкротный иск в отношении компании «Сибавтобан» подан 22 апреля 2019 года. Сумма требований – чуть больше 3 млн рублей.

Напомним, сообщение о том, что «Спецтрансстрой» намерен подать иск о несостоятельности «Сибавтодора», появилось еще в начале апреля. Предприятие хотело обратить в арбитражный суд в связи с наличием у должника признаков банкротства предусмотренных 127-ФЗ.

В последние несколько лет «Сибавтобан» известен как подрядчик по проекту «Безопасные и качественные дороги», однако как отмечается на сайте компании, с участием предприятия на территории Сибирского федерального округа построены и введены в эксплуатацию многие значимые объекты. Среди них — 80-километровый северный объезд Новосибирска и комплекс внутригородских магистралей юго-западного транзита Новосибирска, в который входит Бугринский мост.

Добавим, что «Сибавтобан» за последний год проиграла в арбитражном суде шесть дел. Общая сумма исковых заявлений составила 19 млн рублей. Вдобавок, 23 апреля с компании взыскали еще более 6 млн рублей в пользу «Сибдорстрой Плюс».

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