Компанию, занимавшуюся строительством Бугринского моста, просят признать банкротом

В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от компании «Спецтрансстрой» с требованием признать банкротом предприятие «Сибавтобан», которое занималось строительством Бугринского моста.
Согласно материалам, размещенным на официальном сайте арбитражного суда Новосибирской области, банкротный иск в отношении компании «Сибавтобан» подан 22 апреля 2019 года. Сумма требований – чуть больше 3 млн рублей.
Напомним, сообщение о том, что «Спецтрансстрой» намерен подать иск о несостоятельности «Сибавтодора», появилось еще в начале апреля. Предприятие хотело обратить в арбитражный суд в связи с наличием у должника признаков банкротства предусмотренных 127-ФЗ.
В последние несколько лет «Сибавтобан» известен как подрядчик по проекту «Безопасные и качественные дороги», однако как отмечается на сайте компании, с участием предприятия на территории Сибирского федерального округа построены и введены в эксплуатацию многие значимые объекты. Среди них — 80-километровый северный объезд Новосибирска и комплекс внутригородских магистралей юго-западного транзита Новосибирска, в который входит Бугринский мост.
Добавим, что «Сибавтобан» за последний год проиграла в арбитражном суде шесть дел. Общая сумма исковых заявлений составила 19 млн рублей. Вдобавок, 23 апреля с компании взыскали еще более 6 млн рублей в пользу «Сибдорстрой Плюс».