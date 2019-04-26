На Михайловской набережной в Новосибирске запустят новое 70-метровое колесо обозрения

Новое 70-метровое колесо обозрения начнет работать в Новосибирске уже этим летом на Михайловской набережной. Оно станет четвертым по высоте в России и самым высоким за Уралом.

Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, в ходе выездного совещания главе города Анатоли. Локтю представили проект дальнейшего благоустройства набережной реки Оби – от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк».

Согласно разработанной концепции, на нижнем променаде расположится зона активных развлечений и аттракционов для людей разных возрастов, на среднем – зоны для отдыха и прогулок горожан, на верхнем – колесо обозрения. Аттракцион возводится в рамках инвестиционного договора компанией ООО «Круг». Стоимость 70-метрового объекта – 139 млн рублей. Действующее же сейчас колесо обозрения демонтируют после того, как запустят новое.

По словам мэра Новосибирска, необычное, впечатляющее сооружение станет украшением Михайловской набережной. Ведь данное колесо обозрения будет четвертым по высоте в России и самым высоким за Уралом.

Как отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, если позволят погодные условия, завершить строительство нового аттракциона планируется ко Дню города. Согласно проекту, фундаментом колеса обозрения станет одноэтажное здание с эксплуатируемой кровлей под посадочную платформу и летнее кафе, с помещениями для выставочных залов и буфета. Аттракцион будет работать круглый год.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что власти Новосибирска планируют оставить реконструированной Михайловской набережной классический вид и инфраструктуру для спокойного семейного отдыха. Что касается активного отдыха на воде – он появится на набережной реки Иня, где будет построен эко-парк.

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