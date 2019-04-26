Заместителем председателя аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области стал депутат от фракции КПРФ Роман Яковлев. Данное решение было принято 26 апреля в результате голосования депутатов на 42-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

«Депутат Романа Яковлева утвердили в должности заместителя председателя аграрного комитета на постоянной основе Законодательного собрания», — сообщили в пресс-службе областного совета депутатов.

До Романа Яковлева должность вице-председателя аграрного комитета занимал депутат-единоросс Анатолий Григорьев, который ранее претендовал на позицию руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области.

Решение о смене заместителя руководителя было принято 16 апреля на заседании аграрного комитета, по итогу которого было решено вынести вопрос на повестку 42-й сессии Законодательного собрания.

Роман Яковлев родился в 1984 году, закончил Тюменский нефтегазовый университет по специальности менеджер ТЭК, а также аспирантуру Томского государственного университета по специальности политические институты. Депутат Законодательного собрания с 13 сентября 2015 года. Состоит в аграрном комитете и комиссии по наказам избирателей, представляет 31 избирательный округ(Ленинский район Новосибирска).

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