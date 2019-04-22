Директора новосибирской компании обвиняют в хищении 20 млн рублей

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании «Спецторгсервис». Он предстанет перед судом за продажу чужого транспорта.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 59-летний предприниматель из Новосибирска обвиняется в совершении 18 преступлений. Все они связаны с мошенничеством в крупном и особо крупном размерах, а также с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, в 2012 – 2013 годах директор ООО «Спецторгсервис», используя автомобили по договорам лизинга, убедил трех граждан приобрести в собственность не принадлежащие фирме транспортные средства разных марок — «Газель», «Porsche Cayenne Diesel», «Kia Sportage» и «Лада Самара».

В результате действий недобросовестного бизнесмена гражданам был причинен имущественный ущерб в размере более 4 млн рублей.

Кроме того, при аналогичных обстоятельствах обвиняемый незаконно приобрел право собственности на автомобили, принадлежащие лизингодателю, причинив ему ущерб на сумму свыше 16 млн рублей. Руководитель общества распорядился транспортными средствами по своему усмотрению, лишь частично оплатив лизинговой организации предусмотренный договорами платеж.

Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Калининский районный суд Новосибирска.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший специалист по вопросам земельных отношений Барышевского сельсовета Новосибирского района. Он обвиняется в мошенничестве и хищении земли.

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