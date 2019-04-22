В Красноярске построят новую автодорогу почти за 140 млн рублей

МКУ Красноярска «Управление капитального строительства» объявило электронный аукцион на строительство нового участка Молодежного проспекта в столице края.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, управление капитального строительства Красноярска объявила конкурс на поиск подрядчика. Организация должна построить новую дорогу Молодежного проспекта в микрорайоне Солнечный, от дома №31 до ул. Преображенской.

Начальная цена контракта составляет 138,2 млн рублей. Средства на проведение строительных работ будут направлены из городского бюджета. В частности, в 2019 году планируется потратить без малого 82 млн рублей, а в 2020 – 56,4 млн.

Согласно технической документации, первый этап работ будет проведен до 25 сентября, а вторая очередь начнется 1 мая 2020 года и продлится до 31 октября.

Итоги конкурса и выбор подрядчика будут подведены 16 мая.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что эксперты Главгосэкспертизы РФ провели повторную проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства обходной трассы вокруг Барнаула. По итогам проведенной проверки выдано положительное заключение.

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