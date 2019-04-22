Министерство финансов Новосибирской области подвело итоги за первый квартал 2019 года, назвало десять крупнейших налогоплательщиков региона и суммы, которые они перечислили в бюджеты.

Итоги первого квартала в полной мере соответствуют обозначенному год назад тренду на смену лидирующей отрасли: промышленные предприятия отодвигают торговые на второй план. Первые места в федеральном и консолидированном списке заняли АО «СИБЭКО» и «Сибирский Антрацит», а такие компании, как «Холидей» и НЭВЗ в этом году покинули топ-10. Еще одним трендом стало небольшое снижение доли крупных компаний в общей сумме поступлений — на всех уровнях. При этом общая сумма сборов заметно выросла.

Крупнейшими налогоплательщиками в федеральный бюджет за первый квартал стали, помимо «СИБЭКО», «Новосибирскнефтегаз», «Сибирский ликерно-водочный завод», «Рич Фэмили», «Большая медведица», «Региональные электрические сети», «Новосибирскавтодор», «Аэропорт Толмачево», «Новосибирскэнергосбыт» и «УК Русэнергомир». Всего они перечислили в федеральный бюджет 2,766 млрд рублей или 22,3% от общей суммы поступлений.

Для консолидированного бюджета Новосибирской области (куда входит и бюджет города Новосибирска), крупнейшими налогоплательщиками стали «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный», «Российские железные дороги», «Сбербанк», «Пивоваренная компания Балтика», «Сибирский ликерно-водочный завод», «АБ ИнБев Эфес», «Авиакомпания Сибирь», «Энергопром — Новэз» и «Объединенные пивоварни Хейнекен». Всего они перечислили 7,279 млрд рублей или 21,6% от общей суммы поступлений.

В городской бюджет больше всего налогов перечислили «Российские железные дороги», Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования, «Авиационная холдинговая компания «Сухой», «Сбербанк», Сибирское ГУ Банка России, Управление МВД России по г. Новосибирску, Главное управление МВД России по Новосибирской области, компания «БКС», Единый расчетный центр Министерства обороны РФ и Сибирское отделение Российской академии наук. Всего десять крупных налогоплательщиков перечислили 345 млн рублей или 8,5% от общей суммы поступлений.

Всего, как сообщает министерство финансов, за первый квартал на территории Новосибирской области в консолидированный бюджет Российской Федерации, с учетом поступлений от организаций, состоящих на налоговом учете на межрегиональном уровне, поступило 46,14 млрд рублей. Из них в федеральный бюджет — 12,43 млрд рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 33,71 млрд рублей, в том числе в бюджет Новосибирска — 4,058 млрд рублей.

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