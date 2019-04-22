В мэрии Новосибирска считают, что мероприятия, которые проводили сотрудники МВД в городском управлении капитального строительства, связаны с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «СИБЭКО». Об этом 22 апреля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил пресс-секретарь главы Новосибирска Глеб Черепанов.
«Сегодня, 22 апреля главное управление МВД России по Новосибирской области проводит в МБУ «Управление капитального строительства» мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «СИБЭКО», — сказал Глеб Черепанов, добавив, что мэрия города Новосибирска оказывает содействие правоохранительным органам, представляет документы, необходимые для расследования дела.
Напомним, что утром 22 апреля сотрудники СОБРа нагрянули в МКУ «Управление капитального строительства».
C подробностями «дела Абызова» можно ознакомиться по ссылке.