В мэрии Новосибирска считают, что мероприятия, которые проводили сотрудники МВД в городском управлении капитального строительства, связаны с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «СИБЭКО». Об этом 22 апреля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил пресс-секретарь главы Новосибирска Глеб Черепанов.

«Сегодня, 22 апреля главное управление МВД России по Новосибирской области проводит в МБУ «Управление капитального строительства» мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «СИБЭКО», — сказал Глеб Черепанов, добавив, что мэрия города Новосибирска оказывает содействие правоохранительным органам, представляет документы, необходимые для расследования дела.

Напомним, что утром 22 апреля сотрудники СОБРа нагрянули в МКУ «Управление капитального строительства».

C подробностями «дела Абызова» можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.