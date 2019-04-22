В 2020 году «Леруа Мерлен» откроет в Новосибирске распределительный центр

В рамках проекта «Леруа Мерлен Маркет» уже в 2020 году в Новосибирске появится специальный распределительный центр. Об этом 22 апреля сообщил на встрече с журналистами руководитель проекта «Продавцы Маркетплейс» компании «Леруа Мерлен» Алексей Ример.

«Леруа Мерлен Маркет» — новый проект компании «Леруа Мерлен». Он запустился в начале июня 2018 года. Как отмечает Алексей Ример, проект настроен на то, чтобы дать возможность компаниям-производителям, которые еще не осуществляли продажи через интернет, сделать это в партнерстве с французской сетью. Производитель определенной линейки товаров может позиционировать свою продукцию на сайте «Леруа Мерлен», что даст ему возможность получить новые заказы, отмечают в компании.

Для того, чтобы присоединиться к «Леруа Мерлен Маркет», компании нужно иметь ассортимент в категориях «электроинструменты», «обои», «постельное белье» и «посуда». Алексей Ример добавил, что в течение этого года ассортимент будет расширяться. Со временем он будет идентичен с количеством категорий в магазинах. «Пока проект работает в пилотном режиме на отдельном сайте, но в середине 2019 года мы переезжаем на основной сайт «Леруа Мерлен». Для пользователя это будет выглядеть так, что когда он видит предложение товаров, часть из них самые обычные, которые можно купить в магазине, а часть – товары, которые пришли через новый проект», — сообщил Алексей Ример.

Сейчас взаимодействие производителя и клиента построено таким образом, что когда поступает заказ на определенную продукцию, поставщик сам готовит товар, который «Леруа Мерлен» доставляет покупателю. Когда появится распределительный центр, работа будет строиться иначе. Компания «Леруа Мерлен» откроет склад, где она сама будет заниматься сборкой заказов. «Для партнера работа будет выглядеть таким образом, он привозит к нам большую партию товаров, и она остается у нас на складе. Когда пользователь её заказывает, мы собираем это в коробку и доставляем. Если мы переходим на товары крупного производителя, им гораздо удобнее привезти большую паллету, чтобы с каждым заказом не связываться», — рассказал Алексей Ример.

В Новосибирске с компанией «Леруа Мерлен» по этому проекту взаимодействует 20 партнеров, а по всей России их 120. Работа осуществляется в нескольких регионах, помимо Новосибирска в Самаре, Нижнем Новгороде и Тольятти. «Планируется расширять географию нашего присутствия. Цель – оказаться во всех городах присутствия «Леруа Мерлен». Сейчас наши магазины находятся в 44 городах России от Калининграда до Хабаровска», — отметил Алексей Ример.

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