Министерства Омской области обменялись полномочиями

В Омской области реформирована работа министерств промышленности и строительства, а также создано новое министерство. Губернаторские указы опубликованы на официальном портале правительства Омской области, их подписал и.о. главы региона Валерий Бойко.

В соответствии с документами, у министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий забирают функции по курированию транспортной и инновационной сфер. После чего ведомство будет называться министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Омской области. ЖКК ведомству передадут от министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса, которое теперь будет курировать транспорт и станет министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Инновациями займется новое министерство, созданное на базе главного управления информационных технологий и связи. В задачах министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области значатся обеспечение информационной безопасности и развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, новому ведомству поручат реализацию в регионе национального проекта «Наука» и участие в развитии Сибирского отделения РАН. ГУ информационных технологий и связи с 2015 года возглавляет Максим Сушков, назначенный на эту должность теперь уже бывшим омским губернатором Виктором Назаровым. Сохранит ли Сушков руководящую должность при реформировании управления в министерство, пока неизвестно.

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