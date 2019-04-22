Силовики провели оперативные мероприятия в управлении капитального строительства Новосибирска

В понедельник, 22 апреля, сотрудники СОБРа нагрянули в МКУ «Управление капитального строительства». Силовики проводят в ведомстве оперативные мероприятия.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, в МКУ «Управление капитального строительства», расположенного по адресу ул. Трудовая, 1 сейчас проходят оперативные мероприятия. На месте работают полицейские. О результатах будет сообщено дополнительно.

В мэрии Новосибирска пока официально не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что 1 марта 2019 года в здание «Горводоканала» Новосибирска прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они проводили в ведомстве оперативные мероприятия.

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