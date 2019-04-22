Учреждениям социальной сферы Алтайского края дополнительно направлено 2,2 млрд рублей

Государственные и муниципальные учреждения социальной сферы Алтайского края дополнительно получили 2,2 млрд рублей из регионального бюджета. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, губернатор Виктор Томенко принял решение о дополнительном выделении из регионального бюджета средств на материально-техническое обеспечение государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. Общий объем распределенных денег составил 2,2 млрд рублей.

Так, половина всех средств, а это 1,1 млрд рублей, направлена на обновление парка автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи, на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, а также на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, в том числе детских поликлиник.

Кроме того, 720 млн рублей предусмотрены на приобретение компьютерной техники и кухонного оборудования для школ, 40 школьных автобусов для муниципальных образований Алтайского края, спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений региона.

Также, 173 млн рублей направили на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для краевых и муниципальных спортивных школ и на организацию и проведение спортивных мероприятий.

Еще 155 млн рублей пойдут учреждениям культуры на ремонт и приобретение оборудования. Остальные деньги, 95 млн рублей выделили учреждениям социальной защиты региона на приобретение специализированного автотранспорта и ремонт зданий подведомственных учреждений.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что власти Иркутской области хотят направить дополнительно из областного бюджета 200 млн рублей на возведение объектов сферы культуры в 2019 году.

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