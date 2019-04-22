Паб «Ливерпуль», просуществовавший в Новосибирске с 1995 года, объявил о своем закрытии с 1 мая.

«Дорогие друзья, в связи с некоторыми печальными обстоятельствами, наша любимая подводная лодка закрывает свои двери с 1 мая. Нам очень жаль прощаться со всеми вами, ведь уходит целая эпоха», — отмечается в официальном сообщении паба, размещённом в соцсетях.

В аккаунте паба отмечается, что он был открыт в 1995 году. Заведение располагалось в здании на пересечении Гоголя и Красного проспекта около входа в метро.

По данным 2ГИС, паб специализировался на европейской кухне, имел до 75 посадочных мест, предлагал гостям крафтовое пиво, показывал спортивные трансляции.

Пик популярности заведения пришелся на 2002-2005 годы, когда это место пользовалось успехом у творческой молодежи. Вместе с тем, в отзывах, размещенных на различных специализированных площадках, многие посетители отмечают, что за последнее время паб сдал позиции, качество еды и обслуживания стало хуже ожидаемого.

Прощальная вечеринка, посвящённая закрытию заведения, намечена на 26 апреля.

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